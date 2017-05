10.05.2017 14:42:53

11. Uluslararası MEB Robot Yarışması Konya'da düzenlendi

Konya'da düzenlenen Mevlana temalı 11. Uluslararası MEB Robot Yarışmasının açılış töreni Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Bakan Yılmaz, ülkelerin geleceğinin bilime, teknolojiye ve bilim insanlarına verdikleri önemle şekilleneceğini söyledi.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

Konya'da düzenlenen Mevlana temalı 11. Uluslararası MEB Robot Yarışmasının açılış töreni Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Bakan Yılmaz, ülkelerin geleceğinin bilime, teknolojiye ve bilim insanlarına verdikleri önemle şekilleneceğini söyledi.Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezinde düzenlenen 11. Uluslararası MEB Robot Yarışmasının açılışı Milli eğitim Bakanı Yılmaz ve protokol mensuplarının kurdele kesimiyle başladı. Açılışın ardından Bakan Yılmaz, kurulan stantları gezerek, sergilenen buluşlarla ilgili bilgi aldı. Bakan Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, ülkelerin geleceğinin bilime, teknolojiye ve bilim insanlarına verdikleri önemle şekilleneceğini belirterek, "İnsan kaynağının en iyi şekilde değerlendirilmesi, bilim insanlarının yetiştirilmesi, bu alana ilgi duyan öğrencilerin desteklenmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımına yönelik yarışmaların, bu tür etkinliklerin düzenlenmesi bilgi yolunda ülkemizin hedefe ulaşmasını sağlayacaktır. Biliriz ki marifet iltifata tabidir. Gayret gösteren, bir eser ortaya koyan kişilerin fark edilmesi, yapılanların boşa gitmediğini göstermek açısından da önemlidir. Farklı farklı eğitim seviyesindeki bireylere yönelik bilimsel çalışmalar, konuyla ilgili toplumsal farklılığın oluşmasına ve birçok alanda yeni gelişmelere zemin hazırlayacaktır. Bilimle ilgili her faaliyet gençlerimizde merak uyandıracak ve gelecekle ilgili hedeflerine bilimi de dahil etmelerini de sağlayacaktır. Öğrencilerimizin uluslararası arenada yeterli seviyede yüksek teknolojiye vakıf olması, bildiğini üretime dönüştürmesi eğitimde önceliğimizdir. Ülkemizin en öncelikli ve en önemli konusu eğitimdir. Bu bilinçle merkezi hükümetin bütçesinden en çok payı eğitime ayırdık. 2002 yılında eğitime ayrılan kaynak 11 milyar lira, bu da o yılki bütçenin yüzde 10'una tekabül ediyordu. Bu yıl ise eğitime ayırdığımız kaynak 122 milyar ve bu yılki bütçenin de yaklaşık yüzde 20'sine tekabül ediyor" dedi"Robot teması hayatımızın bir çok alanında yer bulan önemli bir konudur"Robot temasının da yavaş yavaş hayatımıza girdiğini söyleyen Bakan Yılmaz, "Robot teması hayatımızın bir çok alanında yer bulan önemli bir konudur. Teknolojide en büyük gelişim robot alanında gerçekleşmektedir. Bu alanda dün hayal edilen şeyler bugün birer birer gerçekleşiyor. Bu alandaki gelişmelere bir sınır koyabilmek de mümkün değildir. Önce hayal, sonra buluş. Bugün burada gerçekleştirilen bu etkinlikten de görüleceği üzere gerek ülkemize, gerekse dünyada güzel bir gelecek için hayal kuran birçok gencimiz var. Einstein 'Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür, hayal gücü ise her yere' diyor. Onun için hayal etmeyi hiçbir zaman bırakmayacağız. Hayal edeceğiz ki hayalimiz bir gün gerçek olsun ve hayat bulsun. Kazandırılan şeylerin en önemlisi belki bu milletin özgüveninin yeniden kazandırılmış olmasıdır. Yetiştirdiğimiz mühendisler Atak helikopterini yaptı. Altay tankını yaptı. Göktürk 2 uydusunu yaptı. İnsansız hava aracı Anka'yı üretti. Milli piyade tüfeğini üretti. Hürkuş eğitim uçağını üretti ve birçoğu da ihraç ediliyor" şeklinde konuştu.Konya Valisi Yakup Canbolat ise yaptığı konuşmada, "Bilim ve teknolojinin hayatın her alanında etkin bir şekilde kendini hissettirdiği günümüz dünyasında, kendilerini geleceğe güvenle taşıyan milletler, bilgiyi üreten, geliştiren ve yönetenlerdir" ifadelerini kullandı.Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ise, "Konya bir eğitim şehri, üniversiteler şehri, bir sanayi şehri. Bu yarışmanın teknoloji çağını yakalama çabasında olduğumuz süreçte Konya'mıza, ülkemize, vizyonuna katkı yapacağını düşünüyorum. 90'lı yıllarda büyük darbe emiş olan mesleki ve teknik eğitim sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde artık hak ettiği konuma gelmiştir" diye konuştu.TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Erol Arcaklıoğlu ise, "Ülkemizin 2023 yılı için iddialı hedefleri bulunuyor. Bu hedeflerimize ulaşabilmek için en önemli sermayemiz olan insan kaynağımızı doğru bir şekilde yönlendirmemiz gerekiyor. Bu amaç doğrultusunda bizlerin yapması gereken gençlerimizi küçük yaşlardan itibaren özgüven sahibi, üretken ve girişimci bireyler olarak yetiştirmek ve onları yaşadıkları topluma ve tüm dünyaya yararlı bireyler olmalarını sağlamaktır" şeklinde konuştu.Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay da, "Bakanımızın da sık sık ifade ettiği gibi memleket meselesi olarak gördüğümüz mesleki ve teknik eğitim önem arz etmektedir. Biz biliyoruz ki kalkınmanın temelinde eğitim vardır. Eğitimde de asıl olan nitelikli eğitimdir. Biz bu kapsamda mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artması için var gücümüzle çalışıyoruz. Toplumda mesleki ve teknik eğitim alanında farkındalık oluşturulması, endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve deneyimlerin paylaşılması amacındayız" ifadelerini kullandı.Etkinlik, konuşmaların ardından robot yarışlarıyla devam etti.