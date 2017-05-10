SON HABERLER
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
ANASAYFAGÜNDEMPOLİTİKATÜRKİYEDÜNYAYAŞAMEKONOMİSPORFETVAİSLAMÇEVİRİSAĞLIKTEKNOLOJİFOTOVİDEO
11. Uluslararası MEB Robot Yarışması Konya'da düzenlendi
10.05.2017 14:42:53

11. Uluslararası MEB Robot Yarışması Konya'da düzenlendi

Konya'da düzenlenen Mevlana temalı 11. Uluslararası MEB Robot Yarışmasının açılış töreni Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Bakan Yılmaz, ülkelerin geleceğinin bilime, teknolojiye ve bilim insanlarına verdikleri önemle şekilleneceğini söyledi.

Konya'da düzenlenen Mevlana temalı 11. Uluslararası MEB Robot Yarışmasının açılış töreni Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Törende konuşan Bakan Yılmaz, ülkelerin geleceğinin bilime, teknolojiye ve bilim insanlarına verdikleri önemle şekilleneceğini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Spor ve Kongre Merkezinde düzenlenen 11. Uluslararası MEB Robot Yarışmasının açılışı Milli eğitim Bakanı Yılmaz ve protokol mensuplarının kurdele kesimiyle başladı. Açılışın ardından Bakan Yılmaz, kurulan stantları gezerek, sergilenen buluşlarla ilgili bilgi aldı. Bakan Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, ülkelerin geleceğinin bilime, teknolojiye ve bilim insanlarına verdikleri önemle şekilleneceğini belirterek, "İnsan kaynağının en iyi şekilde değerlendirilmesi, bilim insanlarının yetiştirilmesi, bu alana ilgi duyan öğrencilerin desteklenmesi, bilgi ve tecrübe paylaşımına yönelik yarışmaların, bu tür etkinliklerin düzenlenmesi bilgi yolunda ülkemizin hedefe ulaşmasını sağlayacaktır. Biliriz ki marifet iltifata tabidir. Gayret gösteren, bir eser ortaya koyan kişilerin fark edilmesi, yapılanların boşa gitmediğini göstermek açısından da önemlidir. Farklı farklı eğitim seviyesindeki bireylere yönelik bilimsel çalışmalar, konuyla ilgili toplumsal farklılığın oluşmasına ve birçok alanda yeni gelişmelere zemin hazırlayacaktır. Bilimle ilgili her faaliyet gençlerimizde merak uyandıracak ve gelecekle ilgili hedeflerine bilimi de dahil etmelerini de sağlayacaktır. Öğrencilerimizin uluslararası arenada yeterli seviyede yüksek teknolojiye vakıf olması, bildiğini üretime dönüştürmesi eğitimde önceliğimizdir. Ülkemizin en öncelikli ve en önemli konusu eğitimdir. Bu bilinçle merkezi hükümetin bütçesinden en çok payı eğitime ayırdık. 2002 yılında eğitime ayrılan kaynak 11 milyar lira, bu da o yılki bütçenin yüzde 10'una tekabül ediyordu. Bu yıl ise eğitime ayırdığımız kaynak 122 milyar ve bu yılki bütçenin de yaklaşık yüzde 20'sine tekabül ediyor" dedi

"Robot teması hayatımızın bir çok alanında yer bulan önemli bir konudur"

Robot temasının da yavaş yavaş hayatımıza girdiğini söyleyen Bakan Yılmaz, "Robot teması hayatımızın bir çok alanında yer bulan önemli bir konudur. Teknolojide en büyük gelişim robot alanında gerçekleşmektedir. Bu alanda dün hayal edilen şeyler bugün birer birer gerçekleşiyor. Bu alandaki gelişmelere bir sınır koyabilmek de mümkün değildir. Önce hayal, sonra buluş. Bugün burada gerçekleştirilen bu etkinlikten de görüleceği üzere gerek ülkemize, gerekse dünyada güzel bir gelecek için hayal kuran birçok gencimiz var. Einstein 'Mantık sizi A noktasından B noktasına götürür, hayal gücü ise her yere' diyor. Onun için hayal etmeyi hiçbir zaman bırakmayacağız. Hayal edeceğiz ki hayalimiz bir gün gerçek olsun ve hayat bulsun. Kazandırılan şeylerin en önemlisi belki bu milletin özgüveninin yeniden kazandırılmış olmasıdır. Yetiştirdiğimiz mühendisler Atak helikopterini yaptı. Altay tankını yaptı. Göktürk 2 uydusunu yaptı. İnsansız hava aracı Anka'yı üretti. Milli piyade tüfeğini üretti. Hürkuş eğitim uçağını üretti ve birçoğu da ihraç ediliyor" şeklinde konuştu.

Konya Valisi Yakup Canbolat ise yaptığı konuşmada, "Bilim ve teknolojinin hayatın her alanında etkin bir şekilde kendini hissettirdiği günümüz dünyasında, kendilerini geleceğe güvenle taşıyan milletler, bilgiyi üreten, geliştiren ve yönetenlerdir" ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ise, "Konya bir eğitim şehri, üniversiteler şehri, bir sanayi şehri. Bu yarışmanın teknoloji çağını yakalama çabasında olduğumuz süreçte Konya'mıza, ülkemize, vizyonuna katkı yapacağını düşünüyorum. 90'lı yıllarda büyük darbe emiş olan mesleki ve teknik eğitim sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde artık hak ettiği konuma gelmiştir" diye konuştu.

TÜBİTAK Başkan Yardımcısı Erol Arcaklıoğlu ise, "Ülkemizin 2023 yılı için iddialı hedefleri bulunuyor. Bu hedeflerimize ulaşabilmek için en önemli sermayemiz olan insan kaynağımızı doğru bir şekilde yönlendirmemiz gerekiyor. Bu amaç doğrultusunda bizlerin yapması gereken gençlerimizi küçük yaşlardan itibaren özgüven sahibi, üretken ve girişimci bireyler olarak yetiştirmek ve onları yaşadıkları topluma ve tüm dünyaya yararlı bireyler olmalarını sağlamaktır" şeklinde konuştu.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Osman Nuri Gülay da, "Bakanımızın da sık sık ifade ettiği gibi memleket meselesi olarak gördüğümüz mesleki ve teknik eğitim önem arz etmektedir. Biz biliyoruz ki kalkınmanın temelinde eğitim vardır. Eğitimde de asıl olan nitelikli eğitimdir. Biz bu kapsamda mesleki ve teknik eğitimin niteliğinin artması için var gücümüzle çalışıyoruz. Toplumda mesleki ve teknik eğitim alanında farkındalık oluşturulması, endüstriyel ve teknolojik gelişmelerin tanıtılması, sergilenmesi ve deneyimlerin paylaşılması amacındayız" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, konuşmaların ardından robot yarışlarıyla devam etti.
    YORUM YAZ
Rusya 20 firmayı denetlemek için Türkiye'ye geliyor
Rusya 20 firmayı denetlemek için Türkiye'ye geliyor
Gelen bilgilere göre 1 hafta sürecek bir denetim için Rusya Türkiye'ye yetkililerini gönderiyor.
10.05.2017 14:17:45
Başsavcılık: Panzeri kullanan polis sarhoş değildi
Başsavcılık: Panzeri kullanan polis sarhoş değildi
Panzer faciası sonucu 2 çocuk hayatını kaybetmişti. Konu ile ilgili devam eden 'Polis alkollü müydü?' tartışmasını başsavcılık da yalanladı.
10.05.2017 14:15:39
Sağlık çalışanlarının 'yıpranma payı' torba yasada
Sağlık çalışanlarının 'yıpranma payı' torba yasada
Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, nöbet tutma zorunluluğu olmaksızın sağlık çalışanlarına 5 yıla 1 yıl yıpranma hakkı getirileceğini belirtti.
10.05.2017 13:04:59
FETÖ'nün TSK'daki 'kripto yapılanmasına' operasyon
FETÖ'nün TSK'daki 'kripto yapılanmasına' operasyon
8 ildeki operasyonlarda 7 muvazzaf asker yakalandı.
10.05.2017 13:02:33
Almanya'dan darbecilerin iltica başvurularını kabul edilmesine ilişkin açıklama
Almanya'dan darbecilerin iltica başvurularını kabul edilmesine ilişkin açıklama
Almanya'da Hristiyan Birlik partilerinin iç politika sözcüsü Stephen Mayer, Türk subaylara iltica hakkı tanınmasının hayati ve kaçınılmaz olduğunu söyledi.
10.05.2017 10:48:22
Kerkük'teki PKK flamalarına Bağdat da tepkili
Kerkük'teki PKK flamalarına Bağdat da tepkili
Haydar İbadi, PKK'nin Kerkük kent merkezinde örgüt flamasını ve Abdullah Öcalan'ın posterlerini asmasını kabul etmediklerini söyledi.
10.05.2017 10:05:41
AB Yüksek Temsilcisi Mogherini: Birlik dayanıklılık testinden başarıyla geçti
AB Yüksek Temsilcisi Mogherini: Birlik dayanıklılık testinden başarıyla geçti
Mogherini, 'Son 10-11 ayda Birlik ciddi bir dayanıklılık testinden başarıyla geçti' dedi.
10.05.2017 09:56:14
Foto Galeriler Videolar Yazarlar Günün Özeti
TİMETÜRK SON HABERLER
ÇOK OKUNANLAR
PYD elebaşı Salih Müslim sarayda ağırlandı
PYD elebaşı Salih Müslim sarayda ağırlandı
Irak Başbakanı İbadi'den PKK açıklaması
Irak Başbakanı İbadi'den PKK açıklaması
Erdoğan o sözleri kim için söyledi?
Erdoğan o sözleri kim için söyledi?
Trump, Akar, Fidan ve Kalın'ı odasında ağırladı
Trump, Akar, Fidan ve Kalın'ı odasında ağırladı
Fransa'da çığ faciası: 3 ölü
Fransa'da çığ faciası: 3 ölü
Güney Kore'de devlet başkanı Moon oldu
Güney Kore'de devlet başkanı Moon oldu
IŞİD’den Rus albaya infaz!
IŞİD’den Rus albaya infaz!
Aras Kargo'ya kayyum atandı
Aras Kargo'ya kayyum atandı
Trump'tan YPG'ye ağır silah onayı
Trump'tan YPG'ye ağır silah onayı
ABD'den Rakka açıklaması: Türkiye ile beraber...
ABD'den Rakka açıklaması: Türkiye ile beraber...
TİMETÜRK AJANS HABERLERİ
SON YORUMLANANLAR
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
'Türkiye ne yapıyor' diye bir soralım... Duvara da çarpabilir'
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Ümit Özdağ: Avrupa ile krizi AKP planladı
Kuzey Kore tehdit etti
Kuzey Kore tehdit etti
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Hollanda'ya 4 yaptırım uygulanacak
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
Çavuşoğlu'ndan 'vize serbestisi' açıklaması
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
İhvan sözcüsünden mektup: Arap Baharından acı bir ders çıkardık...
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
Korucular referandumda 'evet' oyu kullanacak
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
İLKAV Başkanı Mehmet Pamak gözaltına alındı
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Bakan Kaya: Cumhurbaşkanımız 'Artık dönebilirsin' demeseydi...
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli
Le Monde Avrupa’ya: Erdoğan, mağduru oynuyor, akıllıca yanıt verilmeli

TIMETURK

GÜNDEM POLİTİKA TÜRKİYE DÜNYA YAŞAM EKONOMİ SPOR FETVA İSLAM ÇEVİRİ SAĞLIK TEKNOLOJİ RÖPORTAJ EĞİTİM YEREL BLOG KÜLTÜR MEDYA TARİH ANALİZ AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları