08.05.2017 21:32:32

11. Libya'ya Komşu Ülkeler Forumu

BM Libya Özel Temsilcisi Kobler:- 'Mesahil'in gerçekleştirdiği ziyaretler olumluydu'

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Martin Kobler, Cezayir Mağrib İşleri, Afrika Birliği ve Arap Birliğinden sorumlu Devlet Bakanı Abdulkadir Mesahil'in Libya kentlerine gerçekleştirdiği ziyaretin olumlu olduğunu söyledi.

Başkent Cezayir'de düzenlenen 11. Libya'ya Komşu Ülkeler Forumu'nun kapanışında konuşan Kobler, Mesahil'e ülkesinde bu önemli toplantının gerçekleştirilmesinden ve Libya kentlerine gerçekleştirdiği ziyaretlerden dolayı teşekkür etti.

"Ziyaretler olumluydu." diyen Kobler, yabancı yetkili ve bakanların Libya'yı ziyarete teşvik edilmesi gerektiğini belirtti.

Kobler, Libya'ya komşu ülkeler, Avrupa, Afrika ve Arap birlikleri temsilcileri arasında Libya krizine siyasi çözüm bulunması konusunda görüş birliği olduğuna işaret etti.

Mesahil ise Libya'ya gerçekleştirdiği ziyaretin şan ve şöhret kazanma çabası değil, komşu ülkeye barışı getirme çerçevesinde gerçekleştiğini vurguladı.