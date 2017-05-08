08.05.2017 19:52:13

11. Libya'ya Komşu Ülkeler Forumu

Cezayir Mağrib İşleri, Afrika Birliği ve Arap Birliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Mesahil:- 'Gerçekleştirdiğimiz bu toplantı, Libya'da ulusal uzlaşıyı ve ulusal devlet kurumlarının inşasını temin edecek kapsamlı ve ciddi bir diyaloğun başlaması yönünde olumlu işaretlerin olduğu bir ortamda siyasi çözüm yönünde atılmış bir adımdır'

Cezayir Mağrib İşleri, Afrika Birliği ve Arap Birliğinden Sorumlu Devlet Bakanı Abdulkadir Mesahil, Libya diyaloğunun başlaması konusunda olumlu işaretler olduğunu söyledi.

Cezayir, Mısır, Tunus, Sudan, Nijer ve Çad'ın katıldığı "Libya'ya Komşu Ülkeler 11. Forumu", Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Martin Kobler, Arap Birliği Libya Temsilcisi Salahaddin el-Cemali ve Afrika Birliği Libya Temsilcisi Jakaya Kikwete'nin direktörlüğünde başkent Cezayir'de gerçekleştirildi.

Forumun açılışında konuşan Mesahil, "Gerçekleştirdiğimiz bu toplantı, Libya'da ulusal uzlaşıyı ve ulusal devlet kurumlarının inşasını temin edecek kapsamlı ve ciddi bir diyaloğun başlaması yönünde olumlu işaretlerin olduğu bir ortamda siyasi çözüm yönünde atılmış bir adımdır." dedi.

Geçen nisan ayı ile mayıs ayında Libya'nın farklı kentlerine gerçekleştirdiği ziyaretlerde derlediği ve bu yönde katkı sağlayacak çok sayıda fikir ortaya koyan Mesahil, görüştüğü Libyalı yetkililer, eşraf ya da askerlerin diyaloğun tek çare olduğunu düşündüğünü ve bu diyaloğun yabancı güçlerin müdahalesi olmadan gerçekleşmesinde ısrar ettiklerini kaydetti.

Mesahil, tüm Libyalı tarafların Suheyrat'taki Siyasi Anlaşma'nın bazı maddelerinde yapılması gereken değişiklikleri görüşmeye hazır olduğunu, ülkedeki kutuplaşmanın da gerilediğini, sadece bazı konularda görüş ayrılıklarının kaldığını ifade etti.

Libyalıların, petrol tesislerinin silahlı çatışmaların dışında tutulması konusunda hem fikir olduğunu söyleyen Mesahil, 12. Libya'ya Komşu Ülkeler Forumu'nun da Libya'nın başkenti Trablus'ta düzenleneceğini duyurdu.