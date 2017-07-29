29.07.2017 13:26:38

11. Kalkınma Planı genelgesi yayımlandı!

On Birinci Kalkınma Planı hazırlıklarıyla ilgili Başbakanlık Genelgesi, Resmi Gazete'de Başbakan Yıldırım'ın imzasıyla yayımlandı.

Başbakan Binali Yıldırım, ülkenin uzun vadeli kalkınma politikalarının, ekonomi büyümenin yanı sıra insani gelişmişlik, hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, kurumsallaşma, sürdürülebilirlik ve kapsayıcılık boyutlarını da içerecek şekilde çok yönlü bir anlayışla oluşturulduğunu ve bütüncül bir bakış açısıyla hayata geçirildiğini belirtti.

"TEMEL POLİTİKA BELGESİ OLACAK"

Genelgede, 2019-2023 dönemini kapsayan On Birinci Kalkınma Planı'nın, 2023 vizyonu doğrultusunda ülkenin kalkınma hedeflerini daha da ileriye taşıyacağını vurgulayan Yıldırım, "Hazırlık çalışmalarını başlattığımız yeni kalkınma planı, ülke olarak odaklanacağımız kritik önemdeki yapısal dönüşüm alanlarını ve bunlara ilişkin hedef ve stratejileri de ortaya koyacak temel politika belgesi olacaktır. Plan kapsamında alınacak tedbirlerle bir yandan milli gelirin artırılması, bir yandan da yaratılan hasılanın toplum kesimleri ve bölgeler arasında daha dengeli bir biçimde paylaşılması sağlanacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, elverişli olmayan küresel, bölgesel, ekonomik ve siyasi koşullara, terör olaylarına ve 15 Temmuz menfur darbe girişimine rağmen gerçekleştirilen yapısal reformlar ve uygulanan politikalar sayesinde, ülkede ekonomik istikrar ve güven ortamının korunduğunu, büyüme ve kalkınma sürecinin kararlı bir biçimde sürdürüldüğünü ifade etti.

Ülke olarak bu dönemde sergilenen dinamizmin ve dış şoklara karşı oluşturulan dayanıklı yapının korunarak geliştirilmesi, ileriki dönem için On Birinci Kalkınma Planı'nda ortaya konulacak hedeflerin gerçekleştirilmesinde güvence teşkil edeceğini belirten Yıldırım, genelgede şu değerlendirmelerde bulundu:

"Planın hazırlık çalışmaları, küresel ölçekte yeniden dengelenme süreci devam ederken, ülkemizin bu süreçten kazançlı çıkması için gerekli politika ve stratejilerin tespit edilmesi açısından önemli bir fırsat olacaktır. On Birinci Kalkınma Planı'nın hazırlık çalışmaları sırasında, ülkemizin gelişme potansiyeline sahip olduğu alanlar ile bu alanların değerlendirilmesine yönelik öneriler, kapsamlı ve ayrıntılı bir şekilde tartışılacaktır.

Plan kapsamında, ülkemizin geleceğine dair amaç ve fikir birliğine ulaşılabilmesi, plan hedeflerinin toplumun tüm kesimlerince sahiplenilerek hayata geçirilebilmesi için On Birinci Kalkınma Planı hazırlıklarına mümkün olduğunca geniş bir katılım sağlanması büyük önem taşımaktadır."

"YENİ KOMİSYON VE ÇALIŞMA GRUPLARI OLUŞTURULABİLECEK"

Yıldırım, kalkınma planının hazırlık sürecinin önemli unsurlarından birisinin Özel İhtisas Komisyonları oluşturulması olduğuna dikkati çekerek, Kalkınma Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen kamu ve özel kesimi, sivil toplum temsilcileriyle akademik çevrelerin bir araya geldiği özel ihtisas komisyonlarının çalışmalarından elde edilen sonucun, değerlendirme ve önerilerin plan hazırlıklarına katkı sağlayacağına işaret etti.

On Birinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları kapsamında kurulacak komisyonların yapacakları kapsamlı çalışmalarının, planda yer alacak politika, hedef ve stratejilerin belirlenmesine ışık tutacağını belirten Yıldırım, genelgede şunları kaydetti:

"Bu itibarla, katılımcı bir yaklaşımla On Birinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmalarında özel ihtisas komisyonları ile konunun uzmanlarından teşkil edilecek çalışma grupları oluşturulmuştur. Bu süreçte ihtiyaç duyulması halinde, Kalkınma Bakanlığınca söz konusu listelerde değişiklik yapılabilecek, yeni komisyon ve çalışma grupları oluşturulabilecektir. Çalışma usulleri, katılımcı sayısı ve niteliği, Kalkınma Bakanlığınca belirlenecek, bu komisyon ve çalışma gruplarında görev alacak temsilciler yazıyla davet edilecektir.

Komisyonlarda görev yapmak üzere, gerek ismen gerekse kurumsal olarak merkezi ve yerel düzeyde davet edilen temsilcilerin isim, unvan ve iletişim bilgileri Kalkınma Bakanlığına bildirilerek toplantılara düzenli olarak katılımları ilgili kurumlarca temin edilecektir. Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda yürütülecek olan On Birinci Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları ile bu kapsamda kurulacak özel ihtisas komisyonları ve çalışma gruplarına bütün kamu, kurum ve kuruluşlarınca gereken destek, katkı ve yardımın sağlanması hususunda bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."

Resmi Gazete'de, genelgenin ekindeki 43 maddelik "Özel İhtisas Komisyonları" ve 32 maddelik "Çalışma Grupları" başlıklı iki ayrı liste de yayımlandı.