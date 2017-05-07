07.05.2017 22:18:21

11. Cumhurbaşkanı Gül'ün babasının vefatı

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, Ahmet Hamdi Gül'ün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün babası Ahmet Hamdi Gül'ün vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Saadet Partisinden yapılan açıklamaya göre, Karamollaoğlu, Gül'ün vefatı nedeniyle yayımladığı taziye mesajında, "11. Cumhurbaşkanı'mız, değerli kardeşim Abdullah Gül'ün muhterem babaları Ahmet Hamdi Gül'ün vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, Gül ailesine ve sevenlerine sabr-ı cemil niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Karamollaoğlu'nun, Gül'ün cenazesine katılmak üzere yarın Kayseri'ye gideceği de bildirildi.

