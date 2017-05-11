11.05.2017 22:05:25

11. Cumhurbaşkanı Gül taziyeleri kabul ediyor

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, babasının ölümünün 5. gününde de taziyeleri kabul etti. Gül, Kayseri'de gelenek olan 'perşembe' yemeğinde vatandaşlarla selamlaştı.

YORUM YAZ Yorumunu Gönder

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, babasının ölümünün 5. gününde de taziyeleri kabul etti. Gül, Kayseri'de gelenek olan "perşembe" yemeğinde vatandaşlarla selamlaştı.Geçtiğimiz pazar günü babası Ahmet Hamdi Gül'ü kaybeden 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ilde gelenek olan "perşembe" yemeğinde de taziyeleri kabul etti. Babasının ölümünün ardından taziye çadırında taziyeye gelen misafirleri kabul eden Abdullah Gül, misafirlere ikramda bulundu.