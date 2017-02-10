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11. Cumhurbaşkanı Gül: 'Bu bataklıklardan biran önce sakin bir şekilde, emin bir şekilde sıyrılmayı tavsiye ederim'
10.02.2017 16:10:51

11. Cumhurbaşkanı Gül: 'Bu bataklıklardan biran önce sakin bir şekilde, emin bir şekilde sıyrılmayı tavsiye ederim'

Suriye'de Türk askerlerinin Rusya'ya ait bir savaş uçağının açtığı ateş sonucu şehit olması ile ilgili sorulan soru üzerine Gül, 'Görevlerinin başında olanların bileceği bir şey ama bu bataklıklardan biran önce sakin bir şekilde, emin bir şekilde sıyrılmayı tavsiye ederim' dedi.

Suriye'de Türk askerlerinin Rusya'ya ait bir savaş uçağının açtığı ateş sonucu şehit olması ile ilgili sorulan soru üzerine Gül, "Görevlerinin başında olanların bileceği bir şey ama bu bataklıklardan biran önce sakin bir şekilde, emin bir şekilde sıyrılmayı tavsiye ederim" dedi.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Zeynep Aslı Türkeli'nin "Kasdım Budur Şehre Varam-Feryâd ü Figân Koparam" resim sergisinin açılış törenine katıldı.

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Zeynep Aslı Türkeli'nin "Kasdım Budur Şehre Varam - Feryâd ü Figân Koparam" adlı resim sergisinin açılış törenine katıldı. Cemal Reşit Rey Konser Salonunda saat 14.00'de düzenlenen törende sanatçının 40 adet eseri sergilendi. Açılış öncesi resim sergisini gezen Kültür Bakanı Avcı ve 11. Cumhurbaşkanı Gül sergilenen tüm eserlere özenle baktı. Resimlerin sahibi Zeynep Aslı Türkeli Kültür Bakanı Avcı ve 11. Cumhurbaşkanı Gül'e tablo armağan etti. Daha sonra tüm katılımcılarla birlikte kırmızı kurdele kesilerek sergi sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Açılış töreninin ardından 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Suriye'de Rusya'ya ait bir savaş uçağının, yanlışlıkla Türk askerlerini vurması sonucu 3 askerin şehit olması ile ilgili sorulan soru üzerine 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Çok sayıda şehitlerimiz var. Bu hepimizi derinden üzüyor. Çok üzücü şüphesiz ki hiç kimsenin ağzının tadı kalmıyor. Şehitlerimizi görünce. Ümit ederim ki yeni bu tip üzücü olaylar olmaz. Söylediğiniz kısım teknik kısım. Şuanda memleketi yöneten arkadaşlar sorumlular. Görevlerinin başında olanların bileceği bir şey ama bu bataklıklardan biran önce sakin bir şekilde, emin bir şekilde sıyrılmayı tavsiye ederim" ifadelerini kullandı.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 330 akademisyen ihraç edilmesiyle ilgili düşünceleri sorulan Gül, "Doğrusu bunu üzüntüyle takip ettiğimi acıkça beyan etmek isterim. Hem vicdanla hem de adaletle bağdaşmayan durumlar görüyorum bu KHK'larla görevlerine son verilenlerle ilgili. Özellikle bilim dünyasında üniversitelerde bu işin bira sıklaşması çok rahatsız edici ve çok vicdan yaralayıcı, ben hatırlıyorum 12 Eylülde güvenlik soruşturmaları vardı. Üniversitede hocaydım. Güvenlik soruşturmasından dolayı üniversiteden ayrılıp yurt dışına gitmek zorunda kalmıştım. 28 şubatta olanları herkes bilir dolayısıyla bu tip vicdanlara ve adalete ters gelen konularda hep prensipli durmak gerekir. Bunları çok rahatsız edici görüyorum. Ümit edelim ki süratle düzeltilir bunlar" şeklinde konuştu.

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