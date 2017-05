10.05.2017 08:11:07

1071 Kümbet Camii inşaatında sona gelindi

Muş'un Malazgirt ilçesinin en eski camilerinden olan ve yıkılarak yerine Selçuklu mimarisine uygun olarak yaptırılan 1071 Kümbet Camiinin inşaatında sona gelindi.Malazgirt 1071 Kümbet Camisini ziyaret eden Malazgirt İlçe Müftüsü Bünyamin Gölcü, yetkililerinden bilgiler aldı. Malazgirt 1071 Kümbet Camisinin en büyük özelliğinin 1071 metrekare üzerine inşa etmek olduğunu ifade eden Bünyamin Gölcü, "Camimiz 1071 metrekare üzerine inşa edildi. Ben öncelilikle bütün milletimize böyle bir eser kazandırdıkları için teşekkür etmek istiyorum. Özellikle 1071 metrekare olması tarihi acıdan çok önemlidir. Malazgirt'in tarihine yakışır bir cami olması da ayriyeten çok önemli. Bugüne kadar bu tarihi camimize emeği gecen herkese çok teşekkür ediyorum. Camimizi Allah nasip ederse 26 Ağustos Malazgirt Zaferi kutlamalarında açılışını yapmayı planlıyoruz" dedi.Malazgirt Derneği ve Malazgirt Camilerini Yapma ve Yaşatma Derneğinin organizasyonunda başlatılan çalışmalar neticesinde caminin içinde nakış işlerine başlandı. Camiinin tamamlanması için hayırsever vatandaşlardan yardım yapmalarını beklediklerini söyleyen Malazgirt Camilerini Yapma ve Yaşatma Derneği Başkan Yardımcısı H. Tahsin Altın, "Bu camimizi halkın destekleri ile bugüne getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyoruz, bizlere yardımcı olsunlar. Camimizin bitmesi için elimizden gelen tüm gayretleri gösteriyoruz. Buradan Malazgirt halkı adına sizin çok değerli makamınızdan, 1071 Kümbet Camii için yardım talep ediyoruz. Demokrasimizin temeli olan camilerimizi her zaman çok önemsediğinizi biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanım ve Sayın Başbakanım, camimizin bir an önce faaliyete geçmesi için sizden yardım talep ediyoruz. Şimdiden yapacağınız yardımlar için çok teşekkür ediyoruz. Malazgirt halkı her zaman yayınızdadır ve sizinle gurur duyuyoruz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Tarihi camimizin bir an önce bitirilip ibadete açılması için hayırsever vatandaşlarımızın desteğine ihtiyacımız var. Onun için bir hesap numarası açtırdık. Yardımda bulunmak isteyen vatandaşlarımızın Ziraat Bankası Malazgirt Şubesinin 0440 51150587 5001 ve Halk Bankası Malazgirt Şubesinin 1459 16100006 numaralı hesaplarına bağışlarını yapabilirler" diye konuştu.