05.05.2017 18:04:09

107 hakim ve savcı daha ihraç edildi

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından FETÖ soruşturmaları kapsamında 107 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi

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Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından FETÖ soruşturmaları kapsamında 107 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi.