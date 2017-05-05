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05.05.2017 18:04:09
107 hakim ve savcı daha ihraç edildi
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından FETÖ soruşturmaları kapsamında 107 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK) tarafından FETÖ soruşturmaları kapsamında 107 hakim ve savcı meslekten ihraç edildi.
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