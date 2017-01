31.01.2017 13:42:53

'105 kadından 105. konser'

2017-2018 sezonunu '105 Kadından 105'nci Konser' ile açan Nilüfer Belediyesi Kadın Korosu, şarkılarını 68 üyesi uçak kazasında hayatını kaybeden Kızıl

2017-2018 sezonunu "105 Kadından 105'nci Konser" ile açan Nilüfer Belediyesi Kadın Korosu, şarkılarını 68 üyesi uçak kazasında hayatını kaybeden Kızıl Ordu Korosu için söyledi.Nilüfer Kadın Korosu 2017-2018 sezon açılışını Ataevler Basın Kültür Sarayı Uğur Mumcu Sahnesi'nde gerçekleştirdiği konserle yaptı. Basın mensupları ile yararına konser verilen dernek üye ve yöneticilerinin izlediği gala gecesine, Alexandrov Kızıl Ordu Korosu anısına seslendirilen Rusça ve diğer dillerdeki yabancı şarkılar damgasını durdu. Konserin ilk bölümünde Yeşilçam film müziklerine yer veren koro "Hababam Sınıfı", "Buruk Acı", "Senede Bir Gün", "Mavi Boncuk" gibi unutulmayan filmlerden şarkılar seslendirdi.KIZIL OLDU KOROSU UNUTULMADIŞef Dr. Aysel Gürel yönetimindeki koro konserin ikinci bölümünde ise geçtiğimiz ay elim bir uçak kazasında 68 üyesi hayatını kaybeden Kızıl Ordu Korosu'nu andı. Barkovizyon aracılığıyla Kızıl Ordu korosu'nun geçmiş konserlerinden görüntüler aktarıldı, Nilüfer Kadın Korosu daha sonra sevilen halk ezgisi "Katyusha"yı Rusça olarak seslendirdi. Alkışlar bu kez, daha önce Bursa'da da konser vermiş olan Kızıl Ordu Korosu içindi.Şef Dr. Aysel Gürel, "Bu gece sahnede Kızıl Ordu Korosu'nu anıyoruz. Müzik evrenseldir. Bütün müzisyenlere saygımız sonsuz. Onlar bunu hak ediyorlardı" dedi.Koronun seslendirdiği parçalar arasında Fransızca "Tombe la neige", İngilizce "We are the world", İspanyolca "Besame Mucho", Yunanca "Aman Katerina mou", Arapça "Bint El Chalabiya" gibi melodiler de bulunuyordu. Rabia Yılmaz, Handan Selamet ve Güldal Yıldıran konserde solist olarak görev yaptı.105 kişiden oluşan ve Şef Dr. Aysel Gürel yönetimindeki Bursa Nilüfer Kadın Korosu, repertuvarında zaman zaman İngilizce, Rusça, Yunanca, Fransızca, Arapça ve İspanyolca'nın da aralarında bulunduğu 6 dilde şarkı ve danslara da yer veriyor.(Süleyman Aydın/İHA)