SON HABERLER
3 ilde uyuşturucu operasyonu: 11 gözaltı
Sürücüsüz araçlar el işaretiyle duracak
Cenevre'de yapılacak Suriye görüşmeleri ertelendi
Taksim'de güvenlik önlemleri arttırıldı
Firari hükümlü operasyonla yakalandı
İran'ın hac ziyareti 'kan parasına' endekslendi
Tunceli'de 450 kg amonyum nitrat ele geçirildi
PYD'den Türkiye ve ÖSO'ya tehdit: Menbiç'e gelmeyin
Kayyum atanan belediyede maaşlar zamanında yatıyor
Erdoğan, Suudi Arabistan'da
ANASAYFA
GÜNDEM
POLİTİKA
TÜRKİYE
DÜNYA
YAŞAM
EKONOMİ
SPOR
FETVA
İSLAM
ÇEVİRİ
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
FOTO
VİDEO
ANASAYFA
GÜNDEM
POLİTİKA
TÜRKİYE
DÜNYA
YAŞAM
EKONOMİ
SPOR
FETVA
İSLAM
ÇEVİRİ
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
1000 adet drone ile rekor kırdılar
Çin'in geleneksel fener festivalinde bir rekora imza attı. 1000 tane drone ile yapılan görsel şov Guinness rekorlar kitabına girmeyi başardı.
1000 adet drone ile rekor kırdılar
Çin'in geleneksel fener festivalinde bir rekora imza attı. 1000 tane drone ile yapılan görsel şov Guinness rekorlar kitabına girmeyi başardı.
Saldırıya uğrayan başörtülü kız konuştu
Maltepe’de saldırıya uğrayan başörtülü lise öğrencisi Fatma Dilara Aslıhan Y., olayın etkisiyle bugün okula gidemediğini söyledi.
Palmira antik kentinin son görüntüleri
Rusya Savunma Bakanlığı IŞİD tarafından geri dönülmeyecek bir biçimde tahrip edilen antik kent Palmira'nın Drone ile çekilmiş son görüntülerini yayınladı.
Bosna Hersek'te ölümün üç rengi
Bosna Hersek'in renkli toplum mozaiğini de yansıtan ölüm ilanları Müslümanlar için yeşil, Hristiyan ve Museviler için siyah, herhangi bir dini inancı olamayanlar için de mavi çerçeveyle hazırlanıyor.
İstanbul’da çay bardaklarında uyuşturucu satışı
İstanbul’da çay bardaklarında uyuşturucu satan 2 şüphelinin tutuklandığı operasyonda 22 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon anı ise polis kamerasına yansıdı.
Şehit olmadan önce okuduğu 'Bu Vatan Bizim' şiiri duygulandırdı
Fırat Kalkan Harekatı'nda şehit olan 29 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Murat Tevlim’in şehit olmadan önce okuduğu “Bu Vatan Bizim” şiirinin görüntüleri ortaya çıktı.
Antalya’da IŞİD operasyonu: 3 kişi tutuklandı
Antalya'da IŞİD'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 Suriyeli’den 3’ü tutuklanırken, 6’sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
52 dakikada çelik kasayı delip, 6 bin lira çaldılar
Adana'da tırmanarak girdikleri düğün salonunda 52 dakika kalarak çelik kasayı delip içinden 6 bin lira para çalan 3 kişiden 2'si yakalandı.
YPG'nin çocuk askerleri
PKK'nın Suriye uzantısı YPG, çocuk askerler konusundaki uluslararası yasaları ihlal etmeye devam ediyor.
İstanbul'da başörtülü kıza saldırı
Maltepe'de minibüste bir kadın yolcu, başörtülü genç kıza saldırdı. Genç kızın başörtüsünü çıkaran ve kendisine tekme atan saldırgan, 'Siz teröristsiniz, sizin yüzünüzden herkes ölüyor. Sen başın kapalı okuyamazsın' diye bağırdı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Bahreyn’de
Temaslarda bulunmak üzere Bahreyn’e gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad Bin İsa El Halife ile görüştü.
Türk jetleri IŞİD tünellerini vurdu
Türk Hava Kuvvetlerine bağlı savaş uçakları, IŞİD tarafından etkin bir şekilde kullanılan taşıma tünellerini vurdu.
Efsane otomobil 46 yaşında
Türkiye’de yabancı lisansla üretilen ilk otomobil olan Murat 124 ya da yaygın ismiyle ’Hacı Murat’, bugün 46. yaş gününü kutluyor.
İstanbul’da kar yağışı etkisini gösterdi
İstanbul’da kar yağışı sabah saatlerinde etkisini gösterdi. Şişli’de kar yağışına hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar koşar adımlarla ilerlerken, bazıları da şemsiye ile korunmaya çalıştı.
Sadr destekçileri sokağa çıktı
Irak'ta Şii dini lider Sadr destekçileri, Eylül ayında düzenlenecek olan yerel seçimlerde görev alacak olan komisyon üyelerinin değiştirilmesi talebiyle Bağdat'ta yoğun katılımlı protestolar düzenliyor. Protestolar sırasında polis biber gazı kullanırken, Bağdat yönetiminden bir polisin hayatını kaybettiği ve çok sayıda yaralının olduğu aktarılıyor.
Kadıköy'de faciadan dönüldü
Kadıköy'de İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) ait vinç ağırlığa dayanamayarak devrildi. Vincin otoyol yerine yol kenarına devrilmesi faciayı önlerken, yayalar ise çıkan gürültüyle büyük panik yaşadı.
Haftanın Notları
Yeryüzünün farklı bölge ve coğrafyalarında neler yaşandı ve hangi olaylar öne çıktı? Sizin için derledik...
Kadın polis saldırganı böyle vurdu
Çin'de bir hastanede doktoru rehin alan kişiyi kadın polis böyle vurdu.
Motosiklet kazası kamerada
Güngören'de park ettiği yerden çıkan araç sürücüsü aynalara bakmayınca motosiklete çarptı. Çarpma anı ve sonrasında yaşananlar kameraya yansıdı.
Dev projede tüneller birleşti
Kabataş-Mecidiyeköy-Mahmutbey metrosunda tüneller birleşti
Deprem paniği kamerada
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi yakınlarında saat 11.55’de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki deprem Yukarıköy’de paniğe neden oldu. Depremde hasarlı evlerden bazıları yine hasar gördü.
İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu
İstanbul'da 26 bin litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyon kameraya yansıdı.
Sisten göz gözü görmüyor
Diyarbakır’da, sabah saatlerinde evlerinden çıkan vatandaşlar gözlerine inanamadı. Yoğun sisin kapladığı kentte göz gözü görmezken, zor anlar yaşayan araç sürücüleri, farlarını yakarak güçlükle ilerledi.
Kontrolden çıkan araç şarampole uçtu
ABD'de Kontrolden çıkan araç buzlanma nedeniyle şarampole uçtu.
1
2
»
TIMETURK
GÜNDEM
POLİTİKA
TÜRKİYE
DÜNYA
YAŞAM
EKONOMİ
SPOR
FETVA
İSLAM
ÇEVİRİ
SAĞLIK
TEKNOLOJİ
RÖPORTAJ
EĞİTİM
YEREL
BLOG
KÜLTÜR
MEDYA
TARİH
ANALİZ
AJANS
Timeturk basın ilke ve ahlak kurallarına uymaya söz vermiştir.
KÜNYE
YAYIN İLKELERİ
İLETİŞİM
REKLAM
SİTENE EKLE
RSS
Sosyal Medya Hesapları