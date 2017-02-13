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100 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen okul müdürü İHA'ya konuştu
13.02.2017 18:44:48

100 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen okul müdürü İHA'ya konuştu

Ankara'nın Haymana ilçesinde 100 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen okul müdürü, 'Bu bir komplodur' dedi. Müdüre bazı öğrenci ve veliler de destek verdi.

Ankara'nın Haymana ilçesinde 100 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen okul müdürü, "Bu bir komplodur" dedi. Müdüre bazı öğrenci ve veliler de destek verdi.

Haymana'da bir liseye 2014 yılında atanan Okul Müdürü S.K. hakkında erkek öğrencilere okulun pansiyonunda cinsel taciz ve cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla soruşturma açıldı. Başlatılan soruşturmanın doğrudan Milli Eğitim Bakanlığınca görevlendirilen müfettişler eliyle yürütüldüğü öğrenildi. Okul Müdürü S.K.'nın 100 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla okuldan uzaklaştırılmasının ardından bazı öğrenci, veli ve vatandaşlar okul müdürüne destek verdi. S.K.'nın hiçbir şekilde böyle bir olaya karışmadığını ve iftiraya uğradığını savunan grup, konunun sonuna kadar takipçisi olacaklarını dile getirdiler.

"Bu bir komplodur"

İHA muhabirinin telefonla ulaştığı Okul Müdürü S.K. hakkındaki iddiaları yalanlayarak, "Ben yaklaşık 3 yıldır bu okulda görev yapıyordum. Bu okula geldiğimde belli düşüncelerde öğretmenler ile karşılaştım. A.G. de bunlardan biri idi. Ben buraya geldiğimde hem pansiyona hem de yurda mescit yaptırdık. Bu kişi buna dahi direnç göstermişti. Kandil günü öğrenciler bana gelip, 'Hocam biz oruç tutmak istiyoruz' dediklerinde bu kişi de nöbetçi idi. Bizler de sahur yemeği çıkarttık. Ertesi gün yine aynı muhabir ve aynı gazetede, 'öğrencilere zorunlu kandil orucu' diye haber yaptırdı. Bu, zorla oruç tutturma haberi ile ilgili ben zaten aklandım. Haberin yalan olduğu ortaya çıktı. Kendisinin de yapılan soruşturma sonrası yeri değiştirildi. Kendisine yakın 3-4 öğrenci tarafından kendi talimatıyla BİMER'e başvuru yapılmış, 100 kişinin böyle bir başvurusu yok. Tamamen yanlış bir haber. Bunun bilinmesini istiyorum. Beni şikayet eden öğrencilerin kim olduğunu tahmin edebiliyorum. Bunlar bu okuldan mezun olan ve benim geçen sene A.G.'nin kitaplarını satarken yakaladığım öğrenciler büyük ihtimal. Bu kitaplarda hem hükümete hem de Cumhurbaşkanına hakaret içeren kitaplardı. Biz bunlara müdahale ettik ve hedef seçildik. Bana yapılan bir komplodur. Benim Allah'a şükür abdestimden şüphem yok. Bu arkadaş zaten bunu aylar öncesinden kurgulamış ve kendi sosyal medya hesabından da bunun ile ilgili bir paylaşım yapmış. Ben soruşturmanın tamamlanmasından sonra hem gazete hakkında hem de bana bu iftirayı atanlar hakkında gerekli hukuki süreci başlatacağım. Burada benim ile ilgili bir öğrencinin veya bir velinin bir şikayeti dahi yok. Burada benim kişiliğim, onurum ve şerefim yerler altına alınmıştır" dedi.

"Bu olayın daha bugün ortaya çıkması ilginç"

Haymana'da esnaflık yapan Fahri Usta ise, "Bahsi geçen hocamızı tanıyoruz ve biliyoruz. Bu okuldaki başarılarını da biliyoruz. Biz kendisinin de böyle bir şey yapmayacağını çok iyi biliyoruz. Haymana küçük bir yer, bırakın burada 100 öğrenciyi, bir kişiye böyle bir cinsel istismar olayı olsa öğrencinin velisi gider o hocayı orada öldürür. Böyle bir şey aylar önce yaşanmışsa neden kimse duymadı. Bir de 100 öğrenci deniliyor. Gerçekten ilginç bir durum. Bunun iftira olduğu apaçık ortadadır. Biz hocamızın arkasındayız" ifadelerini kullandı.

"İftira atıldı, hocamızın arkasındayız"

Öğrenci velisi olan Kürşat Deveci de, okul müdürüne iftira atıldığını belirterek, "Üzerine iftira atılan S. Hocayı tanırız ve Haymana'nın da en başarılı okul müdürlerinden bir tanesidir. Bu yüzden de bu tür iftirayı atanlar ile Haymana halkı olarak bizler de hesaplaşacağız. Şunun herkes tarafından bilinmesini isterim ki biz Haymanalı esnaflar olarak hocamızın arkasındayız" şeklinde konuştu.

Bazı öğrenciler de okul müdürlerine iftira atıldığını savunurken, Okul Müdürü S.K.'nın tekrar okula dönmesini istediler. Lise 2 öğrencisi T.T., "Ben hocamıza bir husumetten dolayı iftira olduğunu düşünüyorum. Hocamız bize her zaman bir arkadaş gibi, bir baba gibi, bir ağabey gibi yaklaşmıştır. Hiçbir şekilde böyle bir şeyin olmadığını herkesin bilmesini istiyorum. Kesinlikle iftira, biz hocamızı tekrar başımızda görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Öğrenci B.D. ise iddialarla ilgili şunları kaydetti:

"O yurtta ben de kalıyorum. S. Hocamız bize hep iyi bireyler olmamız konusunda uyarıyordu. Paramız olmadığı zaman bizlere yardım ediyordu. Hocamıza iftira attılar, biz hocamızı çok seviyoruz ve tekrar başımızda görmek istiyoruz."

Öte yandan, CHP Grup Başkanvekili Levent Gök de Haymana'ya gelerek olayla ilgili incelemelerde bulundu.
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