19.07.2017 13:08:52

''100 milyon taraftarımızın olmasını istiyoruz''

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Şanghay'da bir ofis açacaklarını söyleyerek, ''Dünya çapında 100 milyon taraftarımızın olmasını istiyoruz. Şu an hayal gibi gelebilir ama 5 sene içinde bunları göreceğiz'' dedi.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında bugün Çin'de TSİ 15.00'de Alman ekibi Schalke 04 ile hazırlık maçı yapacak olan Beşiktaş'ta Başkan Fikret Orman, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Çin seyahatlerinin gelecek yıllarda da devam edeceğini belirten Orman, "El Clasico, Miami'de oynanacakmış. Bizim de artık dünyaya açılmamız lazım. Beşiktaş bu şekilde yol alacak.Beşiktaş, Şanghay'da bir ofis açacak. Sürekli bir personelimiz olacak burada. Malezya, Endonezya ve orta doğuya açılacağız" ifadelerini kullandı.



"100 MİLYON TARAFTARIMIZ OLSUN İSTİYORUZ"



Çin kulüpleriyle yapacakları planlar kapsamında onların da devre arasında Türkiye'ye gelip maç yapması planladıklarını söyleyen Fikret Orman, "Dünya çapında 100 milyon taraftarımızın olmasını istiyoruz. Şu an hayal gibi gelebilir ama 5 sene içinde bunları göreceğiz. Dünya kulüplerine yabancı ülkelerin markaları sponsor olurken bize yerli markalar sponsor oluyor. Yabancı sponsorlarımızın olması gerekiyor. Bunu artırmamız lazım. Çin'de basketbol ve futbola çok para ödüyorlar. Buradan Avrupa'ya bu yüzden futbolcu satmaları zor" diye konuştu.



"BU SENE YATIRIM SENEMİZ"



Bu yatırımların meyvelerini ilerde alacaklarını vurgulayan Başkan Orman, "Çinli aileler de beni karşıladı. Yavaş yavaş bunu büyütmek istiyoruz. Bu sene yatırım senemiz, para harcayarak geldik. Burada Manchester United'ın çok taraftarı var. Onlar buradaki organizasyona 2000 yılında başlamışlar. Manchester, Arsenal, Milan, Chelsea hepsi burada. Sezonda 50-55 maç yapmaya nasıl alışıyorsak, uzak yerlere uçarak maç yapmaya da alışmamız lazım" dedi.



"AVRUPA MAÇLARINA TARAFTAR GÖTÜRMEYECEĞİZ"



UEFA'nın Lyon maçında çıkan olaylardan dolayı Beşiktaş'a verdiği ceza hakkında da konuşan siyah-beyazlıların başkanı, şunları söyledi:



"Avrupa'da yaşayan taraftarlarımızın bilet almasını biz engelleyemeyiz. Bunu Lyon yapacaktı. Haksızlığa uğradık. UEFA'nın cezası çok haksız. Kendileri de bunu kabul ediyor. Fakat saçma kurallarına uymak zorundalar. Yönetim kuruluyla henüz bunu tartışmadık ama büyük ihtimalle bundan sonra Avrupa'da oynayacağımız maçlara taraftar götürmeyeceğiz. Bunu yapıp riskimiz 100'se 20'lere indireceğiz. Başka şansımız yok çünkü. Muhtemelen CAS'a da başvuracağız."



"BEŞİKTAŞ'IN SAHİBİ TARAFTARDIR"



Kulübü Çinlilere satmak gibi bir düşüncelerinin hiçbir zaman olmadığını açıklayan Fikret Orman, şöyle konuştu:



"Beşiktaş halkın takımıdır ve öyle de kalacaktır. Beşiktaş'ın sahibi genel kurul üyeleri ve taraftarlardır. Bu kulübün sahibi biz değiliz, taraftardır. Ama Çinliler'in Türkiye'de kulüp almasını isterim. Türkiye'nin futbolunu büyütmemiz lazım. El Clasico Miami'de oynanıyor da neden Türkiye'de oynanmasın. İnşallah Galatasaray ve Fenerbahçe de bu pazarda yer alacaktır. Biz Real Madrid'le oynarken saygı duyulan bir kulübüz. Real Madrid bizden korkuyor demedim. Real Madrid, bizimle oynarken saygı duyar dedim. Farklı manşet olmuş."



"ABOUBAKAR ALTERNATİFLER ARASINDA"



Çin'de karşılaştığı Lewandowski ile dedikodu olmasın diye fotoğraf çektirmediğini söyleyen Orman, "Bir oyuncunun sosyal medya hesabına 4 milyon mesaj atılıyor. Dünyada hangi kulübün taraftarında bu potansiyel var? Come to Beşiktaş tişörtleri satışa çıkacak. Aboubakar defteri kapandı mı bilemem ama çok da açık gibi durmuyor, yarın açılabilir de. Kesin bir şey yok, alternatif. 8 Eylül'de bitiyor transfer dönemi. 50 güne yakın zaman var. Bizim şartlarımız var, bilançomuz var. Transfer yapmak kolay. Hele şampiyon takımın yapması daha kolay. Fakat biz planlı hareket ediyoruz. Tüm branşlarda toplam 60 milyon liralık küçülmeye gideceğiz. Giderlerimizi en alt seviyeye düşüreceğiz. Anadolu Efes ile birleşme fikrini her sene dile getiriyordum ama Anadolu Efes yönetimi bu fikrimizi kabul etmedi. Basketbol şubemizin bütçesinde daralmaya gideceğiz, Bütçemiz 5-6 milyon Euro civarında olacak" dedi.