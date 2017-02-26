27.02.2017 12:44:01

100 köy okuluna 100 kütüphane projesi yüz güldürüyor

Adana Büyükşehir Belediyesi, 100 Köy Okuluna 100 Kütüphane Projesi kapsamında Karaisalı ilçesindeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerini sevindirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratları, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan ile birlikte okulları ziyaret edip, hikaye kitapları, İngilizce öğretici set, satranç takımı, kırtasiye malzemeleri ve spor ayakkabıları öğrencilere hediye etti.

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Adana Büyükşehir Belediyesi, 100 Köy Okuluna 100 Kütüphane Projesi kapsamında Karaisalı ilçesindeki ilkokul ve ortaokul öğrencilerini sevindirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin bürokratları, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan ile birlikte okulları ziyaret edip, hikaye kitapları, İngilizce öğretici set, satranç takımı, kırtasiye malzemeleri ve spor ayakkabıları öğrencilere hediye etti.Feke'den sonra sıra Karaisalı'daYardıma muhtaç vatandaşlarla hayırseverler arasında köprü kuran, bünyesindeki Hayırlı İşler Sosyal Market aracılığıyla 20 bin aileye gıda kolisi, yüzlerce bedensel engelliye akülü ve tekerlekli sandalye dağıtan, evde bakım hizmetleri kapsamında hastaların destekçisi olan Adana Büyükşehir Belediyesi, 100 Köy Okuluna 100 Kütüphane Projesi'ni Feke'den sonra Karaisalı'da sürdürdü.Eğitim yardımı öğrencileri sevindirdiAdana Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Daire Başkanlığı ile Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bürokratları, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan ile birlikte Karaisalı'nın köy okullarını ziyaret edip, zor koşullarda okuyan ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yardımda bulundu. Büyükşehir Belediyesi görevlileri, proje kapsamında öğrencilere hikaye kitapları, İngilizce öğretici set, satranç takımı, kırtasiye malzemeleri ve spor ayakkabıları dağıttı.Sosyal belediyecilik adana'nın dört bir yanını sardıAdana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün selam ve sevgilerine köylü çocuklara ileten Başkan Saadettin Aslan, Karaisalı'yı dört kolla kucaklayan hizmetlerinden dolayı hemşehrileri adına teşekkür etti.Tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla uygulamaya koyduğu kırsal kalkınma projelerini iş, aş olarak köylüye yansıtan Adana Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal belediyecilik hizmetleri kapsamındaki eğitim yardımı Karaisalı'da büyük beğeni topladı. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 100 Köy Okuluna 100 Kütüphane Projesi'ni diğer ilçelerde de devam ettireceği bildirildi.