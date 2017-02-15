15.02.2017 10:27:14

100 erkek öğrenciye cinsel istismarla suçlanan lise müdürü serbest bırakıldı

S.K. isimli müdür, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

Milliyet'in aktardığına göre Haymana'da bir lisede 100 öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla suçlanan okul müdürü S.K., Haymana İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından ifadesi alınmak üzere çağrıldı.



Emniyetteki ifadesinin ardından Haymana Adalet Sarayı'na getirilen S.K.'ya destek veren bir grup vatandaş, "Hocam sana iftira atanlar, bu adaletin önüne çıkacaklar" şeklinde slogan attı.



Okul müdürü S.K., savcıya verdiği ifadenin ardından adli kontrol şartıyla serbest kaldı. S.K.'nın avukatı Murat Çelebi, yaptığı açıklamada yargı sürecinin devam ettiği ve müvekkili ile ilgili atılan iddiaların asılsız olduğunu vurguladı.



Çelebi, "Bugün müvekkilim buraya telefonla davet edildi ve kendisi geldi. Gerekli ifadeleri verdik. Olayın bir iftira olduğu apaçık ortada, soruşturma devam ediyor. Bununla ilgili soruşturma sonunda bu iftirayı atanlar hakkında gerekli tüm hukuki süreci başlatacağız" dedi.

Haymana eski Belediye Başkanı Hacı Aysu olayla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu olay ilçemizde asla yaşanmamış ve 100 kişi ne cinsel istismara uğramış, ne de böyle bir şikayette bulunmuş. Yurtta kalan tüm öğrenciler bugün imza kampanyası başlatmış. Madem böyle bir şey var, niçin imza kampanyası başlatılsın? Öğrenciler tacizci bir öğretmeni başlarında isterler mi? Bu çirkin iftirayı atanlar ve haberi yapanlara sesleniyorum. Hangi vicdanınıza bu kadar çirkin bir olayı sığdırdınız?" şeklinde konuştu.

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