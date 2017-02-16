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100 bin TL'lik cep telefonu hırsızlığı kamerada
16.02.2017 23:25:51

100 bin TL'lik cep telefonu hırsızlığı kamerada

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir telefoncu dükkanından 100 bin TL değerindeki cep telefonlarını çalan şahıs polis ekiplerince İstanbul'da yakalandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir telefoncu dükkanından 100 bin TL değerindeki cep telefonlarını çalan şahıs polis ekiplerince İstanbul'da yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Adapazarı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Çark Caddesi üzerinde bulunan bir telefoncuya giren bir şahıs 100 bin TL değerinde 35 adet cep telefonunu çalarak kayıplara karıştı. Güvenlik kameralarını inceleyen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızlığı şahsın Erkan Ç. olduğunu belirledi. Cep telefonlarını satmak için İstanbul'a giden Erkan Ç. polis ekiplerince İstanbul'da gözaltına alınarak Sakarya'ya getirildi. Şahıs emniyetteki işlemlerini ardından Sakarya Yenikent Devlet Hastanesinde alınan sağlık raporunun sonrasında adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Erkan Ç. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, çalınan cep telefonlarının ise dükkan sahibine teslim edildiği öğrenildi.

Öte yandan hırsızlık anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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