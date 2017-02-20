20.02.2017 12:47:45

100 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı ekiplerce bir tırda yapılan aramada, çanta içerisinde 100 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı ekiplerce bir tırda yapılan aramada, çanta içerisinde 100 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.Türkiye'ye giriş yapmak üzere Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısı'na gelen, sürücülüğünü Türk uyruklu S.T.'nin yaptığı minibüs, kantar tartımında ortaya çıkan tonaj farkı sebebiyle oluşan şüphe sonucu X-ray taramasına sevk edildi. Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı ekiplerce tırda yapılan arama sonucunda bir çanta içerisinde 100 bin adet Extacy cinsi uyuşturucu hap ele geçirildi.Yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandıAraç sürücüsü, X-ray tarama sisteminin bulunduğu bölgeye gitmesi gerekirken, aracını saha içerisinde park etti ve araçtan çıkarak uzaklaşmaya başladı. Tedirgin tavırlar sergileyen S.T.'nin araca geri dönmeyip kaçmaya çalıştığının görülmesi üzerine harekete geçen Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri, şüpheliyi kaçmak üzereyken yakaladı ve sorguya aldı. Şahsın sorgusundaki çelişkili ifadeler üzerine, detaylı incelemesinin yapılması kararlaştırılan minibüs arama hangarına çekildi.Dedektör köpek "Benga" uyuşturucu dolu çantayı ortaya çıkardıHamzabeyli gümrük personeli ve gümrük muhafaza personelince yapılan arama esnasında narkotik dedektör köpeği Benga'nın araç içerisindeki siyah bir spor çantasına aşırı tepki vermesi üzerine çantayı açan ekipler, vakumlanmış şeffaf poşetlerde yeşil ve pembe renkli haplarla karşılaştı. Narkotik madde tespit dedektörleri ile yapılan analizde, poşet içerisindeki hapların Extacy olduğu belirlendi. Olayda ele geçirilen 100 bin adet Extacy cinsi uyuşturucu hapın piyasa değerinin yaklaşık 4 milyon 750 bin TL olduğu belirtildi.Olay sonucunda uyuşturucu haplara, kaçak eşya taşımasında kullanılan minibüse ve şüpheliye ait cep telefonlarına el konulurken, araç sürücüsü gözaltına alınarak Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan S.T. cezaevine gönderildi.