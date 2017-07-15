15.07.2017 19:58:57

10 yıldır kimya Dalında Araştırmacı Mehmet Çınar Kanser Dahil Toplam 38 Hastalığa Çare Buldu

Dogmatik Bilimin Kölesi ! olmayan Değerli kimya Dalında Araştırmacı Bilim Adamı Mehmet Çınar tıbbın Çaresiz kaldığı 38 hastalığa çara buldu

Bütün Hastalıkların Hepsinin Sebebi İçtiğimiz Su pH Değeri 4.25 veya 5.45 veya 6.80 Olan Nort olan Bir Kalitesiz Sudan Bulaşmakta Çünkü Kanımızın Protein İçmemiz Gereken Su Bazik pH Değeri 10 veya 11 veya 12 Olması Gerekir Ve Kaliteli Bir Su İçtiğimiz Zaman Bağışıklık Sistemimiz Hiç Bir Vurusu Kabul Etmez ! Çünkü Astronotlar Uzayda Bildiğiniz Üzere 12 Ay Görev Alırlar VE Astronotlar pH 14 Olan Bir İyonik Alkalin Suyu İçerler Enfeksiyonu Yok Ederler ! Sağlıklarına Tekrar Kavuşurlar Dünyada 2 ülke Bu İyonik Suyu yapmakta 1 cisi ABD 2 cisi Rusya Ve Çok Zengin İnsanlara El Altında Satmakta Bazen Bazı Hastaları Sosyal Medya Da Görüyorsunuz Hastamızın İlacı Var Ama 120:000 Dolar Satılmakta İşte O ilaç İyonik Su pH Değeri 13 Olan Dır Ve Özelikle İlaç Sanayini Bu İyonik Su Karşı Durmakta Çünkü Bu İyonik Su İlaç Üreticilerin Kapısına Kilit Vurmakta Ve Dogmatik Bilimin Kölesi Olan ! DOKTORLAR Gereksiz Yere RECETE İlaç Yazamayacaklar İşte Bütün Hastalıkların Sebebi Aynı İsimleri Farklı Olsa Da Sebepleri Aynı Tıbbı Farklı İsim Verse Dahi Sebebi Vücudun Asidik kin Yüksek Olması Dır bilgi ve için www.phgcmaf.com ziyaret ediniz

Kanser, AİDS ve Otizm gibi hastalıkların kesin çaresini bulan kimya Dalında Araştırmacı Mehmet çınar, Henüz az bilinen fakat Kanser, HİV Virüsü ve Otizm üzerinde çığır açacak potansyele sahip olan pHGcMaF adındaki molekül üzerinde 10 yılık çalışmasını ciddi araştırmalar gerçekleştiren kimya Dalında Araştırmacı Mehmet çınar vücudumuz 2 sigortası var 1 cisi kan 2 cisi bağışıklık sitemi vücudumuz asidik yükseldiği zaman kırmızı kana iltihaplanma karışı sonraki aşama ise beyaz kana iltihaplanma karışı 3 cü aşama kemikteki kana karışı ve vücudumuz da bir suru hastalık ortaya çıkar sebep vücudumuz asidik dengesini sağladığımız zaman bağışık lık sistemimiz vücudumuz bütün iltihaplanmayı idrar ve dışkıda 24 hafta ve 38 hafta içerisinde % 85 başarı vermekte bilgi ve için www.phgcmaf.com ziyaret ediniz



pHGcMaF vücutta doğal oluşan bir moleküldür ve hastalıkların tedavi süreçlerinde daha az yan etkileri ile birlikte, birden fazla çalışmalarda iyileştirici özellikler göstermiştir. Tüm tedavilerde olduğu gibi, avantajları ve dezavantajları vardır. Ancak kemoterapinin ağır basan yan etkilerine nazaran, kimya Dalında Araştırmacı Mehmet Çınar 'in araştırdığı tedavi yönteminde, çok daha az yan etkiler gözlemlenmiştir ve 24 VE 38 haftalık bir tedavi sürecinin maliyeti 35.000 dolar'ı geçmemektedir. bilgi ve için www.phgcmaf.com ziyaret ediniz

% 85 bir başarı oranıyla, şifasını bulan vakaların yanında, hastalıkta ciddi oranda gerilemeler ve tedavinin sonunda hastalığa karşı ömür boyu sürecek olan bir bağışıklık kazandırarak, kanser tedavisinde uygulanan bir çok klasik yöntemden çok daha avantajlı olduğu ispatlanmıştır.pHGcMaF bilgi ve için www.phgcmaf.com ziyaret ediniz

ABD Gıda ve İlaç İdaresi tarafından kimya Dalında Araştırmacı Mehmet Çınar 'in tedavi yöntemi “yasa dışı” ve tedavide uygulanan ilaçları “onaylanmamış” olarak ilan edildi. Ancak pHGcMaF yasal bir şekilde, Japonya dahil olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde oldukça başarılı sonuçlarla uygulanan yeni bir tedavi yöntemi olarak değer görüyor. Aynı zamanda pHGcMaF tedavisi başarısı ile doğrudan ilgilenip memnun kalanlar tarafından bir çok ülkede, evrensel anlamda “kanser için yeni şifa yöntemi” olarak ilan edildi. bilgi ve için www.phgcmaf.com ziyaret ediniz

Bir kan ürünü olan (pHGcMaF globulin bileşeni Makrofaj Aktive Faktörü), HIV, Otizm ve Parkinson olmak üzere tedavi amaçlı bir dizi rahatsızlıklarda uygulanabiliyor. Endokannabinoidler moleküler düzeyde THC kullanılarak taklit edilirken, pHGcMaF bağışıklık sistemini ve makrofaj aktivasyonunu uyararak kanser hücrelerini ve diğer anormal hücrelerinin öldürülmesi sağlanıyor. Japonya'da bir tedavi kliniğinin verilerine göre, pHGcMaF bir disfonksiyon sonucu ya da bağışıklık sistemi bozukluğunun sebep olduğu bir çok hastalıkları tedavi edebiliyor. pHGcMaF ile tedavi edilebilen hastalıkların listesi: Aşağda yer almakta

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Özellikle kanser hastalarının büyük bir gelir kaynağı olarak görüldüğü ticari odaklı tıp sektörü tarafından, p pHGcMaF gibi başarılı ve kalıcı tedavi yöntemlerinin ciddi bir tehdit olarak algılanması hiç şaşırtıcı değil. İngiltere de 1939'da yürürlülüğe giren Cancer Act (Kanser yasası) gibi yasaların, tıbbı sağlayıcı ve kliniklerle alternatif kanser tedavilerin sadece görüşülmesinin bile yasaklanması, bu tekelin sağlıktan çok ticarete önem verdiğinin en büyük ispatı. pHGcMaF bazlı araştırmalarının ve THC'nin yasaklanması gibi engellerin yanında, faydalı olan alternatif tedavi yöntemlerini engelleyen yasalardan her yil sadece bir tanesi yürürlükten kaldırılması, yüz binlerce insanın hayatını kurtarabilir. Hayat kurtarmaktan ziyade, bir çok hastanın maruz kaldığı, faydadan çok zarar sağlayan, eziyet derecesindeki tedavi yöntemlerinin kurbanı olmaktan da kurtulurlar. günlük olarak bu ilaçtan 15 litre üretimi imkanına sahip olan pHGcMaF hastalardan günlük gelen sipariş yoğun sipariş olduğu için üretim kapasitesi 24 saat 15 kg olduğu için bugün sipariş veren hastalar ancak 40 gün sonra ilaçlarını teslim ede bilmekte bilgi ve için www.phgcmaf.com ziyaret ediniz