01.02.2017 16:54:46

10 yılda 2 kat artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, sanayi ile birlikte sürekli göç alan Çerkezköy'ün nüfusu 2007 yılında 76 bin 587 iken, bu rakam 10 yılda 69 bin 752 kişi artarak 146 bin 319'a ulaştı. Aynı yıllar arasında 50 bin 418 olan Kapaklı'nın nüfusu da 2 kattan fazla artarak 105 bin 243'e yükseldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarını açıkladı. Buna göre, sanayi ile birlikte sürekli göç alan Çerkezköy'ün nüfusu 2007 yılında 76 bin 587 iken, bu rakam 10 yılda 69 bin 752 kişi artarak 146 bin 319'a ulaştı. Aynı yıllar arasında 50 bin 418 olan Kapaklı'nın nüfusu da 2 kattan fazla artarak 105 bin 243'e yükseldi.Çerkezköy 4, Kapaklı 3 ili geride bıraktıAçıklanan sonuçlara göre 146 bin 319 nüfusa ulaşan Çerkezköy, 4 ilin nüfus sayısını geçti. Bir önceki yıla göre 12 bin 693 kişinin nüfusa eklendiği Çerkezköy, 82 bin 193 nüfusa sahip Tunceli, 90 bin 154 nüfusa sahip Bayburt, 98 bin 335 nüfusa sahip Ardahan ve 130 bin 825 nüfusa sahip Kilis illerini geride bıraktı. 105 bin 243 nüfusa sahip Kapaklı ilçesi ise 82 bin 193 nüfusa sahip Tunceli, 90 bin 154 nüfusa sahip Bayburt, 98 bin 335 nüfusa sahip Ardahan illerini geride bıraktı.16 ili geçtilerBüyükşehir yasasından önce birbirlerine bağlı olan ve şuan ikisinin toplam nüfusu 251 bin 562 olan Çerkezköy ve Kapaklı, Türkiye'de 16 ilin nüfusunu geçti. Çerkezköy ve Kapaklı ilçe nüfuslarının toplamı Artvin, Bilecik, Çankırı, Erzincan, Kırşehir, Sinop, Tunceli, Bayburt, Bartın, Ardahan, Iğdır, Yalova, Karabük, Kilis, Karaman, Gümüşhane illerinin nüfuslarını geride bıraktı.Yıllara göre Kapaklı nüfusu2013 yılındaki Büyükşehir yasasından önce belde olan Karaağaç'ın nüfusu hesaplamada Kapaklı'ya eklenmiştir. Kapaklı'nın nüfusu 2007 yılı 50 bin 418, 2008 yılı 56 bin 285, 2009 yılı 60 bin 574, 2010 yılı 65 bin 540, 2011 yılı 71 bin 478, 2012 yılı 76 bin 698, 2013 yılı 85 bin 898, 2014 yılı 92 bin 3, 2015 yılı 97 bin 700 ve 2016 yılı da 105 bin 243 oldu.Yıllara göre Çerkezköy nüfusu2013 yılındaki Büyükşehir yasasından önce belde olan Kızılpınar ve Veliköy'ün nüfusu hesaplamada Çerkezköy'e eklenmiştir. Çerkezköy'ün nüfusu 2007 yılında 76 bin 587, 2008 yılında 86 bin 23, 2009 yılında 88 bin 819,0 2010 yılında 93 bin 823, 2011 yılında 101 bin 89, 2012 yılında 107 bin 201, 2013 yılında 113 bin 134, 2014 yılında 123 bin 119, 2015 yılında 133 bin 626 ve 2016 yılında 146 bin 319 sayısına ulaştı.