29.01.2017 12:38:48

10 üniversiteden 16 ressam Serhat illerini tuvale çizdi

Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından düzenlenen 2.Resim Çalıştayı kapsamında Kars'ı Ardahan'ı Iğdır ve Ağrı'yı gezen 16 Ressam illerin tarihi, sosyal ve kültürel değerlerini tuvale çizdi. Ressamların eserleri 30 Ocak'ta Kars'ta sergilenecek.

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Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından düzenlenen 2.Resim Çalıştayı kapsamında Kars'ı Ardahan'ı Iğdır ve Ağrı'yı gezen 16 Ressam illerin tarihi, sosyal ve kültürel değerlerini tuvale çizdi. Ressamların eserleri 30 Ocak'ta Kars'ta sergilenecek.II.Resim Çalıştayı kapsamında SERKA'nın davetiyle Türkiye'nin 10 üniversitesinden gelen 16 sanatçı ve ressam, Ajans'ın faaliyet yürüttüğü Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars illerindeki tarihi ve kültürel mekanları gezdi.Ağrı Dağı, İshak Paşa Sarayı ve Ani Antik Kenti başta olmak üzere bölge illerinin sanatsal potansiyele sahip olduğunu belirten ressamlar, eserlerinin Karslı sanatseverlerle buluşmalarından mutluluk duyacaklarını söyledi. Ressamlar Basri Erdem, Cebrail Ötgün, Engin Aslan, Fırat Çalkuş, Hasan Rastgeldi Hüsnü Dokak, İbrahim Yıldız, İsmail Ateş, Kazım Artut, Lütfi Özden, Mehmet Örs, Mehmet Sakızcı, Orhan Umut, Özlem Muraz, Sait Toprak ve Suat Karaaslan bölge gezisinin ardından Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin atölyelerinde resim yapmaya başladı.16 ressam, bir haftalık resim atölyesini tamamladıktan sonra yaptıkları resimleri düzenleyecekleri sergiyle sanatseverlerle buluşturacak. 30 Ocak'ta Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı'nda düzenlenecek sergi Kars Valisi Rahmi Doğan, Serhat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hüsnü Kapu ve Kafkas Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Vedat Baran'ın katılımıyla gerçekleştirilecek.