05.05.2017 15:26:23

10'uncu Uluslararası Öğrenci Buluşması' etkinliği Gaziantep'te

Dünyada 20 Ülke 55 şehirde düzenlenen 10'uncu Uluslararası Öğrenci Buluşması' etkinliği Gaziantep'te gerçekleşti.

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Dünyada 20 Ülke 55 şehirde düzenlenen 10'uncu Uluslararası Öğrenci Buluşması' etkinliği Gaziantep'te gerçekleşti.Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından organize edilen Uluslararası Öğrenci Buluşmaları etkinliği kapsamında öğrenciler Gaziantep Üniversitesi bahçesinde kurulan çadır ve stantlarda ülkelerine ait kültürleri tanıttı. Kuranı kerim tilaveti ile başlayan program, 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde açık kalacak olan stantların açılışı ile devam etti. Programda bir konuşma yapan GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, "Dünyada 206 kadar ülke var ama Birleşmiş Milletler verilerine göre 8 bin civarı konuşulan dil var. Maalesef dünyayı tek dilli bir dünya haline getirmeye çalışıyoruz, bu Allah'ın insana bahşettiği güzelliğe karışı koymak demektir. Gaziantep Üniversitesi 107 ayrı ülkeden 3 bin 700 yabancı olmak üzere 52 bin öğrencisi olan bir üniversitedir. Her ne kadar Gaziantep Suriye savaşının eşiğinde olduğu için güvenlik sıkıntıları olduğu var sayılsa bile, buraya gelen öğrencilerimiz hiçbir şekilde tereddüt atmadan burada güvenli şekilde kalabiliyorlar" ifadelerini kullandı. GAÜN Atatürk Kültür Merkezi bahçesinde gerçekleşen programa Gaziantep Vali Yardımcısı Alaaddin Serdar Polat, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, UDEF Genel Başkanı Mehmet Ali Bolat, Yeni Doğu UÖD Başkanı Mahmut Tekin, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.Yapılan konuşmaların ardından protokol üyeleri 20 yabancı ülkelerin stantlarını gezerek, öğrencilerden kültürleri ile ilgili bilgi aldı.