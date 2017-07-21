21.07.2017 09:12:47

10 numara Belhanda'da

Galatasaray'da Sneijder'in takımdan ayrılmasının ardından Belhanda ilk kez resmi maçta 10 numaralı formayla oynadı.

Galatasaray'dan 10 numaralı forma sahibini buldu. Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder'in takımdan ayrılması gündemdeyken, hazırlık maçında ilk 10 numaralı formayı yeni transfer Younes Belhanda giymişti. Sneijder'in sözleşmesinin fesih edilmesinden sonra boşta kalan 10 numaralı forma, Östersunds FK maçıyla birlikte Belhanda'ya verildi. Faslı futbolcu ilk kez resmi bir maçta bu formaya müsabakaya çıktı.



Yıldız futbolcu, Teknik Direktör Igor Tudor tarafından ilk 11'de görevlendirildi.