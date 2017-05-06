06.05.2017 21:18:51

10 mağlubiyetin 6'sı TT Arena'da

Galatasaray, 2016-2017 sezonunda Süper Lig'de aldığı 10 mağlubiyetin 6'sını TT Arena'da oynanan karşılaşmalarda yaşadı

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Galatasaray, 2016-2017 sezonunda Süper Lig'de aldığı 10 mağlubiyetin 6'sını TT Arena'da oynanan karşılaşmalarda yaşadı.Bu sezon kötü performans sergilen Galatasaray, evinde de istenileni alamıyor. Aslan, ligde geride kalan 30 hafta 10 yenilgi aldı. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 30. haftasında TT Arena'da oynanan maçta da Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Ligde altığı 10 mağlubiyetin 6 tanesini evinde mücadele ettiği maçlarda yaşadı.Galatasaray, 2016-2017 sezonunda TT Arena'da mağlup olduğu maçlar şöyle:Galatasaray: 0 - Trabzonspor: 1Galatasaray: 1 - Medipol Başakşehir: 2Galatasaray: 1 - Kayserispor : 2Galatasaray: 0 - Beşiktaş: 1Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1Galatasaray: 1 - Kasımpaşa: 3(Oğuzhan Ort / İHA)