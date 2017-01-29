29.01.2017 15:39:18

10. Kardan Adam Şenlikleri renkli görüntülere sahne oldu

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası'nda düzenlenen Kardan Adam Festivallerinin bu yıl 10'uncusu gerçekleştirildi. Festival her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.

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Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası'nda düzenlenen Kardan Adam Festivallerinin bu yıl 10'uncusu gerçekleştirildi. Festival her yıl olduğu gibi bu yıl da renkli görüntülere sahne oldu.Çamlıhemşin Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Doğa Sporları İhtisas Kulübü Derneği'nce (ÇADOSK) Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Ayder Yaylası'nda bu yıl 10'uncusu gerçekleştirilen Kardan Adam Şenliği'ne ikinci günde de yoğun bir katılım oldu.İki gün süren etkinliklerin ikinci gününde katılımcılar, soğuk havaya aldırmadan çalan tulum müzikleri eşliğinde akşam saatlerine kadar horon oynadı. Her yaş grubunun yer aldığı festivalde yerli ve yabancı turistler yanlarında getirdikleri naylon, kızak ve şambrelle karı eğlenceye çevirerek doyasıya eğlendi. Yanında kaymak için hiçbir şey getirmeyen kişiler ise festival alanının dışında yer alan büfelerden şambrel kiraladı. Ufak tefek kazaların da yaşandığı şenlikte, hızını alıp duramayan amatör kayakçıların kendilerini izleyen seyircilere çarptığı da oldu.Kazalara rağmen eğlenmeye devam eden katılımcılar, çok eğlendiklerini belirterek önümüzdeki yıl gerçekleşecek etkinliklere da katılmak istediklerini ve herkesin bu heyecanı yaşaması gerektiğini dile getirdi.Kardan Atatürk figürüne yoğun ilgiÖte yandan, festival alanına yapılan kardan Atatürk figürü katılımcıların ilgi odağı oldu. Şenlik için Ayder Yaylası'na gelen yerli ve yabancı turistler Atatürk figürünün önünde fotoğraf çektirerek sosyal medya hesaplarında paylaştı. Atatürk figürünü dört günde tamamladıklarını ifade eden Naci Edi ve beş arkadaşı, "Normalde iki günde yapabilirdik ancak hava şartlarından dolayı ancak bugün tamamlayabildik. Çok da güzel oldu" şeklinde konuştu.Şenliklerin ikinci gününde ise Biathlon Türkiye Şampiyonası nedeniyle 10 farklı ilden gelen profesyonel sporcular yarışmada yer aldı.Ayder Yaylası'nın bir doğa harikası olduğunu dile getiren AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, "Şu anda 1 buçuk metre karın üzerindeyiz. Ayder bir doğa harikası. Bu mevsimde muhteşem bir manzaraya sahip. Bunu kış sporlarıyla taçlandırmak istiyoruz" dedi.Çamlıhemşin Kaymakamı Okan Daştan da Ayder için turizmi 12 aya çıkartmak istediklerini dile getirerek, "Turizmi burada 12 aya çıkarmalıyız. Yazın yapılan yayla turizmi ile kalmamalıyız. Turizmi 12 aya çıkardığımızda bize mutluluk verecek" ifadelerini kullandı.Çamlıhemşin Belediye Başkanı Osman Haşimoğlu ise, "Ayder ve Kaçkarların bu tip sporlara müsait olduğunu dünyaya duyurmak istiyoruz. Bu vesile ile kayak federasyonuna çok teşekkür ediyoruz. Türkiye'de ilk kez düzenlenmiş bir Biathlon Şampiyonası. Burada milli sporcular yetiştiriyoruz, inşallah bizi uluslararası arenada temsil edecekler" diye konuştu.