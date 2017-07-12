12.07.2017 16:01:40

10 hektardan fazla alan kül oldu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde çıkan yangında 10 hektardan fazla tarım alanı ve ormanlık alan zarar gördü.

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Alikabaklar Köy Başakmezarı bölgesinde tarım arazilerinden başlayan yangın, hayvan ağılları ve saman depolarına sıçradı. Yangın söndürme çalışmalarına Bayramiç, Ayvacık, Çan ve Yenice ilçelerinden gelen 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 3 helikopter, 1 amfibik uçağı, 4 ilk müdahale aracı, 3 dozer ve iki greyder katıldı.



Yangın söndürme çalışmaları ile ilgili bilgi veren Bayramiç Orman İşletme Müdürü Ali Bacak, "Yangın kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre, yangın tarım alanlarından çıkmış ve yaklaşık 10 hektar tarım alanı, sınır boylarında bulunan ağaçların, 1 ağıl ile 1 saman deposu yanmış. Ayrınca, 9 gün önce de aynı bölgede yangın çıkmıştı ve ormanlık alan ile tarım arazileri zarar görmüştü" dedi.