30.12.2016 10:54:40

10 bin sıcak mesaj montlarla miniklere ulaştı

İzmir'deki alışveriş merkezi Forum Bornova, kuruluş 10. yıl dönümüne özel olarak hayata geçirdiği 'On Yılda On Bin Sıcak Kalp' projesi destek çığ gibi büyürken, sosyal medyadan paylaşılan 10 bin mesaj montların ceplerinde çocuklara ulaştı.Forum Bornova Alışveriş Merkezi, 10. kuruluş yıl dönümüne özel olarak 'On Yılda On Bin Sıcak Kalp' projesi büyük ilgi gördü. Sosyal medya üzerinden başlatılan kampanya çerçevesinden de #onbinsicakkalp etiketi ile paylaşılan 10 bin mesaj paylaşıldı.Emre Altuğ'da destek veriyorÜnlü sanatçı Emre Altuğ'un da destek olduğu projede kapsamında, montların cebine gelen mesajlar bırakılırken, 10 bin mont soğuk kış gününde miniklere dağıldı. Büyük ilgi gören proje, herkes tarafından takdirle karşılandı. Projeye katılmak isteyenlerin, çocuklara göndermek istedikleri iyi dilek mesajlarının fotoğraflarını Instagram veya Twitter hesapları üzerinden #onbinsicakkalp etiketi ile paylaşabileceği kaydedildi. Fotoğraf paylaşmak istemeyen kişiler veya hesabı gizli olanlarında, Forum Bornova'nın Instagram'da ya da Facebook'ta paylaşacağı videoların ve fotoğrafların altına notlarını yorum olarak yazabileceği belirtildi.