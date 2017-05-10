10.05.2017 14:33:27

10 bin adımda Türkiye turu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Devlet Hastanesi'nin duvarları, Türkiye'deki tarihi eserlerinin fotoğraflarıyla süslendi. 7 bölüme ayrılan hastanedeki sergiyi gezmek için 10 bin adım atmak gerekiyor.

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Devlet Hastanesi'nin duvarları, Türkiye'deki tarihi eserlerinin fotoğraflarıyla süslendi. 7 bölüme ayrılan hastanedeki sergiyi gezmek için 10 bin adım atmak gerekiyor.İnegöl Devlet Hastanesi, "10 bin adımda 7 bölgeyle Türkiye'yi geziyoruz" sloganıyla hayata geçirdiği proje kapsamında hastanenin duvarlarını Türkiye'nin 7 bölgesindeki illerin tarihi binalarının bulunduğu resimlerle süsledi. Kaymakam Ali Akça, hastanedeki 7 bölgeyi de gezerek fotoğrafları inceledi.Devlet Hastanesi CEO'su Uzm. Dr. Hayrettin Göçmen, "Hastanemizi yataklı servislerde 3 bölüm, polikliniklerde 4 bölüm olarak ayırdık. Her bir bölüme de bir bölgemizin ismini vererek 7 bölgeye ayırdık. Bu projemizin ismini de '7 bölge 10 bin adım' projesi olarak belirledik. Bu 7 bölgede Türkiye'deki her ilimizden fotoğraflar ve altında o ilin isminin nereden geldiğine dair mitolojik efsaneler yer almaktadır. Güzel bir çalışmanın ürünü. Sağlık Bakanlığımız bu sene hareketi telkin eden bir eylem başlattı. Hastanemize geldiğinde Türkiye'yi gezmek, görmek isteyen bir kişi, toplam 10 bin adım atmış oluyor. Bu, insanların hareket etmesine de büyük katkı sağlıyor. Bizim önemsediğimiz projelerden bir tanesi. Vatandaşlarımız ve personelimiz tarafından ilgi gördü. Herkes kendi memleketinden bir takım anıları burada yaşıyor. Kendi memleketinin fotoğraflarını bulup önünde fotoğraf çektiriyor. Güzel bir sosyal hareket oldu. İnşallah halkımıza faydalı olur. Bu projenin başka hastanede olduğunu görmedik. Hastanemizin AR-GE ve inovasyon ekibi tarafından ortaya çıkarılmış bir projedir" dedi.