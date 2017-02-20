20.02.2017 12:40:42

10 asırlık çınar, yağmurlu havalarda çobanlara sığınak oluyor

Kütahya'nın Simav ilçesi Gökçeler köyündeki bin yıllık çınar ağacı, çobanlara sığınak oluyor.

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Kütahya'nın Simav ilçesi Gökçeler köyündeki bin yıllık çınar ağacı, çobanlara sığınak oluyor.Çınarlık Mevkiinde etrafı dolaşıldığında 15 metreden fazla olan ve içerisindeki boşluğa 3 veya 4 kişinin girebildiği bin yıllık çınar yağışlı havalarda çobanlara ev olurken, görüntüsüyle de yıllara meydan okuyor.Gökçeler köyü sakinlerinden Yaşar Yaşar, "Çınarlık bölgemizde bulunan ve tahmini 10 asırlık olduğunu tahmin edilen ağacın yaşını kesin olarak bilinmemektedir. Bilhassa yağmurlu havalarda bölgede bulunan çobanlar ağacın içine girerek yağmurdan korunuyor. Sıcak günlerde ise ağacın içi adeta buzdolabı gibi" diye konuştu. (YD-EFE)