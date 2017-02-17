17.02.2017 19:48:16

1 ton patlayıcı imha edildi

Mardin- Diyarbakır karayolunun 40'ncı kilometresinde PKK'lılar tarafından yola tuzaklanan 1 tonluk el yapımı patlayıcı, imha edildi.

Mardin- Diyarbakır karayolunun 40'ncı kilometresinde PKK'lılar tarafından yola tuzaklanan 1 tonluk el yapımı patlayıcı, ihbar üzerine bulunarak kontrollü şekilde imha edildi. Bu kez faciadan dönülen aynı bölgede daha önce de yola döşenen patlayıcının PKK'lılar tarafından uzaktan kumanda ile patlatılması sonucu 3 asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.

İhbar üzerine Mardin-Diyarbakır karayolunun 40'ncı kilometresinde bulunan Mazıdağı İlçesi'ne bağlı Yeşilköy yakınlarında PKK'lıların yola tuzakladığı el yapımı patlayıcı güvenlik güçlerinin yaptığı kısa çalışma ardından tespit edildi. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldıktan sonra Diyarbakır-Mardin karayolunu iki yönlü trafiğe kapattı. Yolun kapalı olmasından dolayı, iki yönde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Çevrede güvenlik önlemi alındıktan sonra sevk bölgeye edilen bomba imha uzmanları, PKK'lıların karayoluna tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı kontrollü patlatarak imha etti.

Patlayıcının imha edildiği yerde 30 metre çapında derin bir çukurun oluşması patlayıcının büyüklüğünü ortaya koydu. Güvenlik güçleri, tuzaklanan patlayıcının 1 tonunun üzerinde olduğunu belirtti. Patlayıcının imhasının ardından Mardin-Diyarbakır karayolu yeniden kontrollü bir şekilde trafiğe açıldı.

Aşnı bölgede 14 Ekim 2016'da PKK'lıların karayoluna yerleştirdiği patlayıcıyı uzaktan kumandayla infilak ettirmeleri sonucu 3 asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.

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