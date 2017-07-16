16.07.2017 12:07:57

1 terörist öldürüldü

Tunceli Valiliği, Pülümür ilçesi Başkalecik köyündeki operasyonda 1 örgüt üyesinin silahı ile birlikte ölü olarak ele geçirildiğini, olayla ilgili köy muhtarı ve eşinin gözaltına alındığını açıkladı.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Pülümür ilçesi Başkalecik köyü bölgesindeki operasyonda PKK'lılarla sıcak temas sağlandığı belirtilerek, çatışmada 1 teröristin silahı ile birlikte ölü ele geçirildiği bildirildi. Açıklamada, "Olay bölgesinde yapılan arama tarama faaliyetlerinde 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 4 adet şarjör, 100 adet Kalaşnikof fişeği, 2 adet el bombası, 2 adet telsiz kod çizelgesi, 2 adet sırt çantası, 2 adet palaska, 4 adet şarjör kütüklüğü ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir. Ayrıca konu ile ilgili olarak Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatı ile Başkalecik köyü muhtarı ve eşi gözaltına alınmıştır. İlimizde terörist unsurların bulunmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir" denildi.