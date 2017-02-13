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1 milyon memura indirimli mobilya
13.02.2017 21:22:59

1 milyon memura indirimli mobilya

Bursa'nın İnegöl ilçesine gelerek Mobiliyum AVM'yi ziyaret eden Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, 1 milyon üyenin indirimli mobilya alabileceğini söyledi.

Bursa'nın İnegöl ilçesine gelerek Mobiliyum AVM'yi ziyaret eden Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, 1 milyon üyenin indirimli mobilya alabileceğini söyledi.

Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, beraberindeki 30 kişilik ekiple Türkiye'nin ilk olan Mobiliyum AVM'sini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Yanbaz ve beraberindeki ekibi Mobiliyum AVM Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timur Han ve Yönetim Kurulu üyeleri karşıladı. Ziyarette Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz ve Mobiliyum AVM Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timur Han arasında memurlara mobilya indirimi sağlanması konusunda mutabakata varıldı. Protokol, önümüzdeki günlerde imzalanacak.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, "1 milyon üyesiyle en büyük sivil toplum örgütü Memur-Sen. Cumhurbaşkanımız referandumla alakalı kararı onayladı. YSK'da 16 Nisan'ı referandum tarihi olarak belirledi. Parlamenter sistemi bir anlamda kurgulanmış demokrasinin, Cumhuriyetin, millet idaresi ve iradesinin önünde bir engel olarak görüyoruz. Milletin iradesinin parlamenter sistemde net bir yansıması maalesef olmuyor. Cumhuriyetten, demokrasiden, millet iradesinden asla vazgeçilemez. Teklif dahi edilemez. Türkiye'nin tarihindeki darbeler, muhtıralar, olayların hepsini tek tek anlatmama gerek yok. 15 Temmuz hazırlığını yapmış paralel yapıların oluşmaması için, PKK, FETÖ ile yapılacak mücadelenin istikrarlı bir devlet yapısıyla, sistemle ancak gerçekleşebileceğini bildiğimiz için Memur-Sen olarak milletimizin yanında olarak yüzlerce defa evet diyoruz. Biz bir emek örgütüyüz. Ekmeğiniz ve emeğinizi özgürlüğünüzden ayrı tutamıyorsunuz. Daha özgür ve istikrarlı bir Türkiye için istikbalinden, beklentisinden olan çocuklarımız için elbette evet diyeceğiz. Parlamenter sistemle gelişmiş bir ülke daha var mıdır. Parlamenter sistem ideal bir sistem değildir. Sendikacılığımızın sivil toplum boyutunda evet diyoruz. Bu sürece katkı sağlamaya devam edeceğiz. Memur-Sen 15 Temmuz'un kahramanıdır, darbeye dur diyen sendikasıdır. Gecenin 23.00'ünde ilk açıklamasını yapmış, 1 milyon ailesiyle alanlara inmiş, tankların üzerinde millete dönük tanklara selam durmayacağını ifade etmiş bir sendikadır" dedi.

"Kaosları Türkiye'nin yaşamayacağını ümit ediyoruz"

2000 yılı öncesi ve sonrası memurların sahip olduğu hakları değerlendiren Yanbaz, "Sizin özgürlüklerdeki artışınız, sizin refah payınızdaki artışınızla eş anlamlılık arz ediyor. 2000 yılları öncesinde memurların maaşlarının ödenemeyeceği günlerden biraz daha istikrarlı bir hükümetle beraber artık bugün pazarlık payımızı, ne alacağımızı konuşacağımız günlere geldik. İstikrarın, özgürlüğün açılımı ile beraber memurların refahının da açılımının geleceği geçmiş 15 yıllık tarihimizde görüyoruz. İstikrarsız hükümetler döneminde bankaların batırıldığı, devalüasyonların yapıldığı, aldığınız bir ürünün ertesi gün 5-10 kat olduğunu yeniden hatırlatmak gerekir mi bilmiyorum. Biz bunları yaşadık. Geldiğimiz noktada buna benzer daha istikrar yapısı olduğunda bunlar size çok sorun olarak yansımıyor. Cumhurbaşkanlığı sistemi de bizim ümidimiz olması veya parlamenter sistem küçük içerisinde birçok siyasi yapı oluşturduğundan istikrarı bozuyor. 2000 yılları öncesindeki ekonomik kaosları Türkiye'nin yaşamayacağını ümit ediyoruz" diye konuştu.

1 milyon memura indirimli mobilya

1 milyon Memur-Sen üyesine mobilya alımında indirim uygulanacağını ifade eden Yanbaz, "Avantaj kartlar şeklinde bir çalışmamız var. Tüm Türkiye'deki memurlarımızı kapsayacak şekilde bir anlaşma yapmak mümkün olacaktır. Biz biraraya gelir, bunun altyapısını oluştururuz. Sözleşmeye dökeriz. Mobiliyum AVM'deki tüm iş yerlerinden indirimli alım söz konusu olacaktır. Üyelerimiz için bir avantaja dönüşmesi sevindiricidir. Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Mobiliyum AVM Yönetim Kurulu Başkanı Talha Timur Han ise, İnegöl'de ihracatın yüzde 55'ini yapan firmaların Mobiliyum AVM bünyesinde olduğuna dikkat çekerek, "400 milyon dolara yakın bir mobilya ihracatı söz konusu. Mobilyada söz sahibi olduğumuz Mobiliyum AVM'miz, Türkiye'nin en büyük STK'sına neler yapabilirizi konuşuyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye genelinde memurlar anlamında ciddi bir potansiyelin var olduğuna dikkat çeken Han, "Nihai tüketici buraya çok büyük bir fiyat avantajı ile gelebilir. Anlaşmaları yaptıktan sonra 1 milyon üyemize indirimlerimiz olacaktır. İlerleyen günlerde gerekli çalışmaları yaparız. Taksitlendirme de yapabiliriz" dedi.
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