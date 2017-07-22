22.07.2017 13:17:38

1 milyon değerinde uyuşturucu ele geçirildi

İzmir'de, uyuşturucu madde ticareti yapan 2 şüpheli yakalanırken, şahısların deposunda ele geçirilen esrar maddesinin piyasa değerinin 1 milyon TL olduğu tespit edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, İzmir'de A.Ç. (50) ve İ.E. (26) isimli şahısların Karabağlar ilçesi Vatan Mahallesi'nde bulunan bir depoyu kiraladıkları ve bu depoda yüklü miktarda skunk maddesi imal ettikleri bilgileri alınması üzerine operasyon başlatıldı. Geçen Salı günü A.Ç. ve İ.E. isimli şahısların depodan çıkarak araca büyük boyda siyah renkli poşet yüklediklerinin görülmesi üzerine şahısların skunk maddesi naklettikleri değerlendirildi. Hemen müdahale edilen şahıslar yakalandı.



Depoda yapılan aramada; 16 adet siyah renkli büyük poşet içerisinde 50 kilo skunk maddesi, bir adet çalışır vaziyette hassas terazi, bin 560 adet saksı, 37 adet halojen büyük boy ampul, 4 adet ışıklandırma düzeneği, 2 adet su PH ölçer, bir adet havalandırma borusu, 16 adet taş yünü, 5 adet elektrik zamanlayıcısı, bir adet uyuşturucu maddelerin paketlenmesinde kullanılan ütü, bir adet dijital termometre, bir adet sıvıölçer, bir adet havalandırma motoru düzenleyici, 3 adet vantilatör, bir adet büyük boy klima, 80 kilogram bitki toprağı, bir adet ilaç pompası, bir adet fan cihazı, 750 litrelik su deposu, tavana asılı halde 35 adet büyük boy lamba, bitki besinleri, alüminyum folyo malzemeleri, 3 adet fan ele geçirildi. Ele geçirilen esrar maddesinin piyasa değerinin 1 milyon TL olduğu tespit edildi.



Gözaltına alınan A.Ç. ve İ.E. isimli şahıslar adli makamlara sevk edildi.