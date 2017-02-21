21.02.2017 13:02:38

'1 milyon 400 bin çocuk açlıktan ölebilir'

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), bu yıl kötü beslenmeden dolayı Nijerya, Somali ve Yemen'de 1 milyon 400 bin çocuğun hayatını kaybe

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Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), bu yıl kötü beslenmeden dolayı Nijerya, Somali ve Yemen'de 1 milyon 400 bin çocuğun hayatını kaybedebileceğini açıkladı.UNICEF tarafından yapılan açıklamada, iki yıldır savaşın devam ettiği Yemen'de 462 bin çocuğun açlık çektiği, Kuzeydoğu Nijerya'da ise 450 bin çocuğun ciddi şekilde kötü beslendiği belirtildi. UNICEF, Somali'deki kuraklığın da 185 bin çocuğu açlık sınırında bıraktığını, bu rakamın birkaç ay içinde 270 bine ulaşmasının beklendiğini açıkladı.Yardım ajansları, nüfusun en az yüzde 20'sinin günlük 2 bin yüz kalorinin altında gıdaya ulaşabilmesini açlık kriz olarak tanımlıyor. Bu bölgelerde çocukların yüzde 30'dan fazlasının kötü beslenmekten etkilendiği ifade ediliyor. Bir diğer açlık tanımlanmasında ise 10 bin kişilik bir yerleşim bölgesinde meydana gelen ölümlerin ikisinin açlıkla bağlantılı olması her gün 10 bin çocuktan 4'ünün açlıktan ölebileceği tahmininde bulunuluyor.UNICEF 'in Başkanı Anthony Lake, acil müdahale çağrısında bulundu. Anthony Lake, "Hala birçok hayatı kurtarabiliriz" dedi.Boko Haram milislerine ve Boko Haram krizine dikkat çekmek için, gelecek ay BM Güvenlik Konseyi Büyükelçilerinin Kuzey Nijerya, Kameron, Çad ve Nijer'e gitmeleri bekleniyor.