08.05.2017 14:20:01

1. MENA ülkeleri Doğu Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesi Rize'de düzenlenecek

Rize'de 11 Mayıs 2017 tarihinde 1. Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) Doğu Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesi düzenlenecek.

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Rize'de 11 Mayıs 2017 tarihinde 1. Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) Doğu Karadeniz Turizm ve Yatırım Zirvesi düzenlenecek.Rize Babillon Hotel'de düzenlenecek zirveye Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan ve Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın da katılması beklenirken, zirve ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika Ülkeleri'nin turizm potansiyelini Türkiye ve Doğu Karadeniz pazarına çekmek ve ikili işbirliklerini arttırmak amaçlanıyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Rize Valiliği, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA), Türk Hava Yolları (THY) ve Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı işbirliğinde düzenlenecek programa ayrıca Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Filistin, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Ürdün, Lübnan, Suudi Arabistan, Fas, Tunus, Mısır ve Cezayir'den turizm alanında faaliyet gösteren acente, basın ve sosyal medya temsilcisi ile iş adamlarından oluşan 250 kişi katılacak. Etkinlikte ikili iş görüşmeleri düzenlenecek, ardından da "Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Turizm" konulu bir panel gerçekleştirilecek.