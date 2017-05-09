09.05.2017 17:35:44

1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı olay güvenlik kamerasında

Adana'da babasının otomobiline ateş açan şahsı polis merkezine şikayet eden 1 kişinin öldürülmesi 3 kişinin yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı.

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Adana'da babasının otomobiline ateş açan şahsı polis merkezine şikayet eden 1 kişinin öldürülmesi 3 kişinin yaralanması güvenlik kamerasına yansıdı.Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Emin Gül'ün (21) babası Ramazan Gül'ün otomobiline dün ateş açıldı. Mehmet Emin Gül, ateş açanların İsmail A. olduğunu ileri sürerek polis merkezine bu sabah giderek şikayette bulundu. İsmail A. şikayet üzerine polis merkezine çağrılarak ifadesi alındı. İsmail A. ifadeyi verdikten sonra kurşunlamayı kendisinin yapmadığını ileri sürerek Mehmet Emin Gül'e sinirlenip Kıbrıs Caddesi'nde onu beklemeye başladı. Mehmet Emin Gül arkadaşı Ahmet A. ile Kıbrıs Caddesi'ne motosiklet ile geldiği sırada İsmail A. bunları görerek tabancasını çıkartıp ateş açtı. Mehmet Emin Gül ve arkadaşı Ahmet A.'da motosikletin üzerinden ateşe karşılık verdi. Çatışma devam edince Mehmet Emin Gül ve Ahmet A. yaralanınca motosiklet kaza yaptı. Yaralanan iki kişi hemen bir berber dükkanına sığında. Mehmet Emin Gül dükkanın içine yığılıp kaldı. Ahmet A. ise sekerek kaldırımda yardım bekledi. Bu anlar ise saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.Sokak ortasında çıkan çatışmada Mehmet Emin Gül, kafasından, Ahmet A. ayağından ve İsmail A. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Bu arada kaldırımda Tekel Bayinin önünde beklerken çatışmanın ortasında kalan Erdal Köroğlu'da (27) kafasından yaralandı. Çevredeki vatandaşlar hemen olay yerine sağlık ve polis ekiplerini çağırdı. İsmail A. ile Ahmet A. özel bir hastaneye kaldırıldı. Mehmet Emin Gül ise Adana Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Mehmet Emin Gül kurtarılamayarak hayatını kaybederken Ahmet A. hastaneden motosiklet ile kaçıp izini kaybettirdi. Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Köroğlu'nda ameliyata alındığı hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İsmail A.'nın ise hastanedeki tedavisi devam ediyor. Polis ise olay yerinde çalışma yaptı.