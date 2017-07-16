16.07.2017 19:32:11

1 günde 745 yasadışı geçiş girişimi engellendi

Türkiye'nin hudut birliklerince dün, yasa dışı yolarla Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunan 782 kişinin yakalandığı bildirildi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, dün yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 782 kişinin yakalandığı kaydedildi.

Buna göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığının hudut birliklerince Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan 745 kişi ile Türkiye'den Suriye'ye yasa dışı geçmek isteyen 15 kişi ve Yunanistan'a geçmek isteyen 21 kişi de yakalandı.

Ayrıca Türkiye'den İran'a yasa dışı sınır geçişi teşebbüsünde bulunan bir kişi hakkında da yasal işlem başlatıldı.