1 dakika yetti !

10.05.2017 10:11:56

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ABD'nin Denver kentinde dolu şaşkınlığı yaşandı.Bir anda gerçekleşen ve yaklaşık 1 dakika süren yağış, maddi zarara yol açtı

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ABD'nin Denver kentinde dolu şaşkınlığı yaşandı.Bir anda gerçekleşen ve yaklaşık 1 dakika süren yağış, maddi zarara yol açtı. Ceviz büyüklüğündeki dolu sebebiyle ev ve araçlarda hasar oluştu, ağaçlar zarar gördü. Yağış ve sonrasında yaşananlarsa amatör kameraya yansıdı.