10.05.2017 10:11:56
Bir anda gerçekleşen ve yaklaşık 1 dakika süren yağış, maddi zarara yol açtı. Ceviz büyüklüğündeki dolu sebebiyle ev ve araçlarda hasar oluştu, ağaçlar zarar gördü. Yağış ve sonrasında yaşananlarsa amatör kameraya yansıdı.
1 dakika yetti !
ABD'nin Denver kentinde dolu şaşkınlığı yaşandı.Bir anda gerçekleşen ve yaklaşık 1 dakika süren yağış, maddi zarara yol açtıABD'nin Denver kentinde dolu şaşkınlığı yaşandı.
Bir anda gerçekleşen ve yaklaşık 1 dakika süren yağış, maddi zarara yol açtı. Ceviz büyüklüğündeki dolu sebebiyle ev ve araçlarda hasar oluştu, ağaçlar zarar gördü. Yağış ve sonrasında yaşananlarsa amatör kameraya yansıdı.