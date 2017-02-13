13.02.2017 13:58:26

1.Amatör Küme Play-Off'larda ilk hafta

1.Amatör Küme Play-Off karşılaşmaları ilk hafta maçlarıyla başladı.

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1.Amatör Küme Play-Off karşılaşmaları ilk hafta maçlarıyla başladı.12 Şubat Pazar günü saat 14.00'da Emet Sahasında oynanan Emet Borspor - Uluoymak 1 Eylülspor maçıyla başlayan haftada ilk gülen taraf 2-1'lik skorla Emet Borspor oldu. Maçın 55. dakikasında 10 kişi kalan Uluoymak 1 Eylülspor'un çok azimli ve mücadeleci oyunu skoru eşitlemeye veya öne geçmeye yetmedi. Uluoymak 1 Eylülspor'un tek golünü 80.dakikada Yasin Çağlar kaydetti. Golden sonra daha da azimlinden Uluoymak 1 Eylülspor ataklarına kale direkleri 2 kez izin vermedi.Merkez sahasında oynanan maçta Hacıkebirspor ile Ağaçköyspor karşılaştı. Maçın skoru 1-1. Maçtan daha çok maç sonrası ortaya çıkan çirkin şiddet olayları konuşuldu.Simav sahasında ise Beycespor ile Demirciköyspor arasında idi. Demirciköyspor maçın uzatma dakikalarında bulduğu golle maçtan 1-0 galip ayrıldı.Tavşanlı sahasında ise Gürağaçspor ile Demirbilekspor arasında oynanan maçta Demirbilekspor maçtan 2-0 galibiyetle ayrıldı.İlk haftanın ardından bir açıklama yapan Gediz temsilcisi Uluoymak 1 Eylülspor Kulübü Başkanı Muhittin Ertürk, "Play-Off'ların ilk haftası olmasına rağmen karşımızdaki rakip müessese takımıdır. Maddi anlamda güçlü olmaları katıldıkları Play-Off'lara da 4 yeni oyuncu almaları ile tecillendi. Kadro anlamında zengin olmaları karşısında mücadelemiz, gayretimiz ve azmimiz Gediz'imizin çocuklarıyla mütevazi ve centilmen şekilde formalarını terlettiler. Ama skorun önüne geçemedik. Daha da güçlenmek için maddi anlamda rahatlamamız sahadaki performansımıza büyük katkıda bulunacaktır. Bunun için Play-Off'larda Gediz'imizin tek temsilcisi olan kulübümüze iş adamlarımızın, esnaflarımızın ve yerel yöneticilerimizin destek vermesi gerek. Ayrıca bir yakınmamız da hakemlerimize olacak. Oyuncumuzun çizgiden net bir şekilde çıkardığı bizce kesin gol olmayan pozisyona yardımcı hakemin gol kararı vermesi geriye düşmemize sebep oldu. Telafisi olmayan maçlara çıkmaktayız. Bunun için bizim gayretimiz kadar hakem arkadaşlarımızın maça daha da konsantre olmasını temenni ederiz" dedi. (MA-EFE)