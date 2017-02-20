20.02.2017 12:33:05

1. Amatör Küme Play-Off'larda ikinci hafta

1.Amatör Küme Play-Off karşılaşmaları, ikinci hafta maçlarıyla devam etti.

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1.Amatör Küme Play-Off karşılaşmaları, ikinci hafta maçlarıyla devam etti.Hacıkebir ile Emet Borspor arasında oynanan maçta 3-1'lik galibiyetle gülen taraf Hacıkebir oldu ve puanını 4'e yükseltti.Aynı gün oynanan diğer maçta ise Demirciköyspor Ağaçköyspor'u 2-1 mağlup etti.30 Ağustos Stadında oynanan maçta Gürağaç Spor rakibi Beyce Sporu son dakikalarda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti.Günün son maçında M.Asım Alkış Stadında Gediz Temsilcisi Uluoymak 1 Eylülspor ile Tavşanlı grubunun birincisi olan Demirbilek Spor karşılaştı. Uluoymak 1 Eylülspor 2-1 geriye düştükten sonra artan presleriyle beraberlik golünü kaptanı Hüseyin Güzelyurt ile buldu. Çekişmeli geçen maçta iki takım puanları paylaştı.Maçın ardından açıklama yapan Uluoymak 1 Eylül Spor Kulübü Başkanı Muhittin Ertürk, "Çok çekişmeli bir maç oldu. Seyir zevki veren iki takıma da teşekkür ederim. Takımımız 2-1 geriye düştükten sonra çok istekli oynadı, beraberlik golünü de bulduk ama öne geçemedik. Futbolcularımızı ve teknik heyetimizi kutluyorum' dedi.