12.02.2017 17:38:55

1.Amatör Küme Büyükler Ligi'nde liderler haftayı kayıpsız geçti

Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'ne oynanan 11.hafta maçlarıyla devam edildi.

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Malatya 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'ne oynanan 11.hafta maçlarıyla devam edildi.Lider takımların haftayı galibiyetle tamamladığı 1.amatörde haftanın en farklı galibiyetine Malatyaspor'u 8-1 mağlup eden 1932 Malatyagücü takımı imza attı.1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'ne oynanan 11.hafta maçlarında alınan toplu sonuçlar şöyle oldu:"Orduzuspor : 1 1966 Malatya Gençlikspor : 2, Adafı Kartalspor :2 - Doğanşehir Belediyespor: 1, Malatyaspor :1 - Malatyagücü: 8, Akçadağspor: 0 - 44 Malatyaspor:4, Hekimhan Belediyesi Girmanaspor : 3 Ataköyspor :0, Malatya Telekomspor:0 - Demirspor:6, Arguvan Belediyespor: 1 Sanayispor: 0, Kaldırımgücü:0 - Battalgazi Belediyespor:2."