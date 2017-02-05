05.02.2017 17:47:41

1.Amatör Küme Büyükler Ligi'nde gollü hafta

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde 10. hafta müsabakaları oynandı.

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Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Ligi'nde 10. hafta müsabakaları oynandı.A ve B Grubunda liderliklerini sürdüren 1932 Malatyagücü ile Hekimhan Belediyesi Girmanaspor bu haftayı da galibiyetle kapatarak, rakipleri ile aralarındaki puan farkını açmaya devam etti. Battalgazi Belediyespor ile Orduzu Spor arasında oynanan müsabaka ise yarıda kaldı. 1 - 1 devam eden karşılaşmanın 75. dakikasında Battalgazi Belediyespor'dan Zafer Sağdıç maçın hakemi İlker Ayten'e saldırınca araya emniyet güçleri girdi. Hakem İlker Ayten müsabakayı tatil etti.Ligde oynanan tüm maçlarda alınan toplu sonuçlar şöyle oldu:"Malatya Spor 1 - 3 H.Han Bld. Girmana, Ataköy Spor2 -5 Arguvan Bld. 1932 M.Gücü 2 - 0 Adafı Kartal Spor,Sanayispor 3 - 0 Telekom Spor, Battalgazi Belediyespor 1 - 1 Orduzu Spor (Maç Yarıda Kaldı), D.Şehir Bld. Spor 1 - 0 Kaldırım Gücü, 1966 M.Gençlik Spor 4 -2 Malatya Spor, Demir Spor 2 -0 Akçadağ Spor."