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1. Ahir Dağı Atlı Kızak Yarışması sona erdi
19.02.2017 18:12:16

1. Ahir Dağı Atlı Kızak Yarışması sona erdi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliği ile düzenlenen 1. Ahir Dağı Atlı Kızak Yarışması sona erdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliği ile düzenlenen 1. Ahir Dağı Atlı Kızak Yarışması sona erdi.

TBMM İçişleri Komisyon Başkanı ve AK parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, AK Parti Milletvekili İmran Kılıç, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Kastamonu Küre Belediye Başkanı Kamil Aydınlı, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İhsan Emiralioğlu, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Ağır, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Cevdet Kabakcı Türkiye Geleneksel Spor Dalları Geleneksel Kızak ve Atlı Kızak Federasyonu Asbaşkanı Günal Genç, Federasyon Kastamonu Temsilcisi Bünyamin Recep Berberoğlu, Kahramanmaraş Temsilcisi Şahin Hopur ile yüzlerce vatandaşın katıldığı 1. Ahir Dağı Atlı Kızak Yarışması'na 5 şehirden 26 takım yarıştı.

Ahir Dağı Yedikuyular Bölgesi'nde gerçekleştirilen 1. Ahir Dağı Atlı Kızak Yarışması saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı.

Açılış konuşmaların da ilk olarak konuşan Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç, Yedikuyular Bölgesinin Kahramanmaraş için önemli bir bölge olduğunu işaret ederek:

"Yedikuyular Bölgemizde dün Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası yapıldı. Bugün ise Atlı Kızak Yarışmaları yapılıyor. Ülkemizin çeşitli illerinden buraya gelerek yarışmalara katılan tüm sporcu kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum. Kahramanmaraş'ımızın Yedikuyular Bölgesi kış turizmi için oldukça elverişli bir bölge ve aynı zamanda kış piknik alanı olabilecek bir bölge. Biz bu bölgede Kayak Merkezi yapacağız. Burada kamulaştırma çalışmaları yoğun bir süreç aldı. Bu çalışmaları bitirdik. Projemiz de tamamlandı ve inşallah Nisan ayında başlamayı düşünüyoruz. Burası çok önemli bir bölge ve sadece Kahramanmaraş için değil civar illerimiz için de önemli bir bölge. Bu bölgemizin Kış Sporları Merkezi haline gelecek. Çok yoğun kar alan bir bölge. Burası Kahramanmaraş'ımızın marka değerini artıracak ve cazibe merkezi haline gelmesinde önemli bir rol oynayacak. Büyükşehir Belediyesi olarak burada 2500 dönüm alanın kamulaştırmasını tamamladık ve hemen şu tepelerin arka kısmında güzel bir kayak merkezi inşaatına Nisan ayı gibi başlayacağız ve 6 ay gibi kısa bir süre içerisinde de bitirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca burada siz değerli hemşehrilerimizin piknik yapabileceği çok güzel rekreasyon alanları yapacağız. Bunun yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile birlikte burada 100 dönümlük bir alanda Gençlik merkezi kuracağız. Yazın şehrin sıcak havasından bunalan insanlarımız 15 dakikalık bir yol mesafesi ile buraya gelerek hem piknik yapabilecekler hem de dinlenebilecekler. Ben bugün yarışmalara katılan tüm yarışmacılarımıza başarılar diliyor, hepinize saygılar sunuyorum" dedi.

Daha sonra AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç ile TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, birer selamlama konuşması yaparak yarışmacılara başarılar dilediler.

Yarışmaya katılacak atlı kızakların seromonilerinin ardından yarışmalar başladı. Ankara, Erzurum, Erzincan, Kastamonu ve Kahramanmaraş'tan katılan yarışmacılar zamana karşı kırbaç vurdular.

Yapılan yarışmaların sonunda Atlı Kızak Yarışmalarında dereceye girenlere madalyaları ve kupaları verildi.

Atlı Kızak Yarışmasında dereceye girenler; 1. Ali Aksakallı - Şengel Atlı Spor Kulübü, 2. Yusuf Özdemir - Erzurum Kombine Gençlik Kulübü ve 3. Hatem Yıldırım - Şahdadaş Atlı Spor Kulübü olurken, Kahramanmaraş'tan yarışmalara katılan yarışmacılar arasında ise 1.Özkan Eşin-Hartlap AliDoğan Spor Kulübü, 2. Cengiz Özer - Kahramanmaraş Binicilik Spor Kulübü ve 3. Ahmet Aytemiz - Hartlap Ali Doğan Spor Kulübü oldu.

1. Geleneksel Kızak Yarışmalarında ise kulüp olarak dereceye girenlere de kupaları verildi. Bir gün önce yapılan Geleneksel Kızak Erzurum Kızak Yarışlarında 1. Şengel Atlı Spor Kulübü, 2. Dadaş Köyü Spor Kulübü 3. Şah Dadaş Spor Kulübü oldu.
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