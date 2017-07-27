27.07.2017 15:53:33

1.5 milyonluk lüks tekne alev alev yandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde limanda demirli halde bulunan lüks teknede yangın çıktı. 1.5 milyon değerinde olduğu öğrenilen tekne yandıktan bir müddet sonra battı.



Kaş Yat Limanı'nda Mutlu İkiz'e ait Hermes isimli lüks teknede dün akşam 20.30 sıralarında yangın çıktı. Üzerinde Amerikan bayrağı bulunan 23 metre uzunluğunda, 6 metre genişliğindeki teknede çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Tekneden yükselen dumanlar çevredeki Yunan adalarından dahi görülürken, bölgeye yakın tekneler ise uzaklaştırıldı.



İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yarım saatlik bir çalışma sonrası yangın söndürülürken tekne, bir müddet sonra battı.



Mutlu İkiz'in teknesini henüz 1 yıl önce aldığı ve elit turist kesimine gezi hizmeti verdiği öğrenildi.