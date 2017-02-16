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1,30'luk Sevgi'nin Yiğit'liği
16.02.2017 14:58:58

1,30'luk Sevgi'nin Yiğit'liği

Amasya Üniversitesinde öğrenim gören 1 metre 30 santim boyundaki Sevgi Yiğit, engeline rağmen yürüteç yardımıyla gidip geldiği okulunun en çalışkan öğ

Amasya Üniversitesinde öğrenim gören 1 metre 30 santim boyundaki Sevgi Yiğit, engeline rağmen yürüteç yardımıyla gidip geldiği okulunun en çalışkan öğrencileri arasında gösteriliyor.

Çevresindekilerin 'engel tanımıyor' dedikleri Sevgi Yiğit, halk arasında "cam kemik" olarak bilinen ve kemiklerde kolayca kırılmalara yol açan "osteogenesis imperfecta" hastalığından dolayı 9 defa ameliyat geçirip 13 yaşında memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde ilkokula başlayıp ortaokulu ve liseyi tamamladıktan sonra üniversite sınavına girdi. Kazandığı Amasya Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümünde üniversite eğitimine başlayan Yiğit, mezun olduktan sonra akademik kariyer yapıp profesör olmayı hedefliyor.

Eğitimini sürdürürken küçük yaştan itibaren gazete ve dergilerde yazılar yazıp çeşitli yarışmalarda adından söz ettirdikten sonra kaleme aldığı eserlerini "Kelebek etkisi" adını verdiği kitabında toplayan 23 yaşındaki Yiğit, "Dünyanın bir ucunda meydana gelen bir olay diğer ucundaki insanları etkileyebiliyor. Birinci anlamı buydu kitabımın. İkinci anlamı da aslında herkes kelebekler kadar şu kısacık ömründe hayata çok az şey bırakabiliyor. Ben de hayata neler bırakabilir, kısacık ömrümüzü ne şekilde ve ne yaparsak daha güzel değerlendirebiliriz açısından düşündüm. Bundan dolayı ilk kitabımın isminin 'Kelebek Etkisi' olmasına karar verdim" dedi.

Ailesinin her zaman kendisine destek olduğuna değinen Yiğit, "Bundan sonraki süreçte yeni kitaplara imza atmak ve eğitim hayatında da güzel bir kariyer yaparak öğretim görevlisi olup profesörlüğe kadar yükselmek istiyorum" diye konuştu.

Okul arkadaşı Damla Bakır, Sevgi'nin konuşmasıyla insanları büyülediğini anlatırken, bölüm hocası Yrd. Doç. Dr. Erol Ata da minik öğrencisinin en çalışkan ve gayretli öğrenciler arasında olduğunu söyledi.

(Murat Çelik A / İHA)
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