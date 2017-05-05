06.05.2017 10:18:14

0.98 milimetrelik Kur'an-ı Kerim

Çanakkale'deki Geleneksel El Sanatları Festivalinde Hat-ı Gubari ve Mütteka standında sergilenen dünyanın en küçük Kur'an-ı Kerim'lerinden biri olan 0

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Çanakkale'deki Geleneksel El Sanatları Festivalinde Hat-ı Gubari ve Mütteka standında sergilenen dünyanın en küçük Kur'an-ı Kerim'lerinden biri olan 0.98 milimetrelik eser görenleri şaşırtıyor.Çanakkale Ticaret Borsası tarafından, Çanakkale Valiliği ve Çanakkale Belediyesi katkılarıyla halk bahçesinde 4-8 Mayıs tarihleri arasında geleneksel el sanatları festivali gerçekleştiriliyor. Türkiye'nin bir çok bölgesinden kente gelerek halk bahçesinde stand açan el sanatları ustaları, yaptıkları eserleri sanatseverlerin beğenisine sundu. 5 gün açık olacak olan festivalde en büyük ilgiyi ise Hat-ı Gubari ve Mütteka standında yer alan 0.98 milimetrelik dünyanın en küçük Kur'an-ı Kerim'lerinden biri görüyor. 39 yıldır el sanatları ile uğraşan Necati Korkmaz, 7 yıl önce, 3 buçuk yılda yazdığı 120 sayfalık Kur'an-ı Kerim'i vatandaşlar mercekle incelerken şaşkınlıklarını gizleyemiyor.Türkiye'deki tek Gubari Hat Sanatı yani İnce Yazı Sanatı ustası olduğunu belirten Necati Korkmaz, Çanakkale'ye nadide bir eser getirdiklerini ifade etti. Kuran-ı Kerim'i 7 yıl önce yazdığını belirten Necati Korkmaz, "İnsanlar bunu o şekilde tanıdılar. Birçok yerlerde sergiye çıktı. Ben yazmıştım. Bir koleksiyoner satın almıştı. Koleksiyonerden rica ettik. Bazı şehirler bu eseri görsün diye. Şuandaki bu eserin ölçüsü 0.98 milimetre. Yani 1 santim dahi değil. İçinde 120 sayfa. 8 cüz'ünü yazabildim. Bu çalışmamız 3,5 yıl sürdü. Özelliği de şudur. Sadece yazı olarak değil, sayfaların her biri varaklanmış, tespitlenmiş, çok ince yapılmış şeyler. Yani sadece büyüteçle görülebilen bir eserdir. Yazıları çok okunaklıdır. Eğer mikroskop altında bakıldığı zaman çok büyük bir emek olan eserdir. Özellikle Çanakkaleli sanatseverlerin gelip bunu görmesini istiyoruz. Dünyada başka yerde görmeleri mümkün değil. Bizim sanatımız çok hata kaldırmayan bir sanattır. Bu eseri yazarken kullandığım fırça da tilki bıyığının tek kılıdır. Başka hiçbir şey bunu yazmaz. Bunu yazmak için Avrupa'dan bir fırça almanız mümkün değildir. Bu eseri yaparken bütün teknolojisini kendiniz üretmeniz gerekiyor. Ve sabırla yazmanız gerekiyor. Bunu yazma süremiz 3,5 yılı aldı. Çünkü yazıların arasındaki mesafeler, tespitler çok incedir. Zaten bunun etrafındaki tespitleri görseniz. O çiçekleri, süslemeleri bundan daha ince bir süsleme olamaz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir süsleme yoktur. O kadar ince süslemeler vardır. Çok ince olduğu için en ufak bir hatada mürekkep aralarını doldurur. Kağıdı da çok özeldir. Çok ince sigara kağıdından daha ince bir özel kağıt ürettik. Yazıları onların üzerine yazdık. Çok çok güzel bir eserdir. Mutlaka gelip bu eseri görsünler" diye konuştu.(Murat Yüksel/İHA)